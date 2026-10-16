Varios heridos, incluidos niños, en un tiroteo en una escuela de Oregón (EEUU) cuyo sospechoso ha sido abatido a tiros

Archivo - Fachada de la escuela primaria de Silver Rail, en la ciudad de Bend, Oregón (EEUU) - ESCUELA PRIMARIA DE SILVER RAIL (EEUU) EN FACEBOOK

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Múltiples personas, incluidos niños, han resultado heridos en un tiroteo en una escuela primaria en la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, noroeste de Estados Unidos, tras entrar un individuo en el centro educativo, donde ha comenzado a disparar. El tirador, con todo, es el único fallecido, abatido a tiros "posiblemente" por una persona que se encontraba en el lugar, según la Policía municipal.

La Policía de Bend ha informado del incidente en un comunicado en el que precisa que movilizó a sus agentes "aproximadamente a las 12.59 horas (hora local, las 21.59 horas en España peninsular y Baleares)", tras recibir informaciones sobre "un tirador activo" en la escuela primaria Silver Rail.

"La primera llamada indicaba que un hombre desconocido había disparado contra un automóvil", ha indicado el cuerpo, agregando que, "en el minuto siguiente, el centro de despacho del condado de Deschutes recibió varias llamadas al 911 informando que una persona había ingresado a la escuela y había comenzado a disparar".

Apenas tres minutos después, los agentes de la Policía de Bend ya se encontraban en el lugar de los hechos, reza la nota, que subraya que, "segundos después, los agentes informaron de que el sospechoso había sido abatido, posiblemente por un testigo".

El tirador, es, por el momento, el único fallecido confirmado, si bien la Policía de Bend ha advertido que "hay varias víctimas", incluidos niños, y que "al menos dos" de ellas han sido trasladadas al hospital de St. Charles Bend, si bien "se desconoce su estado en estos momentos".

Bajo esta coyuntura, las fuerzas de seguridad "están evacuando todas las aulas" del centro y trasladando en autobús a los alumnos a una iglesia situada a poco más de dos kilómetros "para el proceso de reencuentro con sus familias" y tutores legales, a quienes el cuerpo ha solicitado "que se dirijan a dicho lugar".

Asimismo, la Policía ha señalado que "habrá una presencia significativa de las fuerzas del orden en los alrededores de la escuela y en la iglesia Journey Church durante el tiempo que sea necesario", solicitando al público que "evite transitar por la zona".

Por su parte, el superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, ha enviado sus "más sentidas condolencias a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia" en un breve comunicado difundido por el propio cuerpo policial en el que remarca que las "prioridades inmediatas" ahora son velar por los estudiantes y el personal de la escuela, "así como brindar apoyo a las fuerzas del orden y a los equipos de emergencia".