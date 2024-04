Venezuela asegura que la decisión de EEUU de revocar el alivio a las sanciones es un "doble tiro en el pie"

Caracas acusa a Washington de no querer unas elecciones libres en el país



MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que la decisión de Estados Unidos de revocar el alivio a las sanciones contra el sector petrolero es un "doble tiro en el pie" por parte de Washington, que ha tomado esta medida tras opinar que el Gobierno venezolano no está cumpliendo con el Acuerdo de Barbados firmado con la oposición para dar garantías de unas elecciones democráticas y libres.

"EEUU tenía que emitir una segunda licencia general para levantar todas las sanciones económicas, ese mismo día que se anunciaran las elecciones y dando cumplimiento a un acuerdo. (...) Ustedes se acaban de dar un doble tiro en el pie, porque Venezuela ha demostrado que en medio de las sanciones pedidas por la oposición y esto que acaba de pasar hoy, y que no tiene que ver con lo firmado, son ustedes los que no están de acuerdo a unas elecciones libre en Venezuela", ha declarado Rodríguez.

Tras ello, ha anunciado que finalmente no se reunirá ni con el centro Carter de observación electoral, la organización fundada por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, ni con el panel de expertos enviados por la Unión Europea por motivos de "agenda", según ha publicado el portal venezolano Efecto Cocuyo.

"Mañana me reunía con el centro Carter, por razones de agenda no lo puedo hacer y no sé cuando los pueda recibir. El panel de expertos de la Unión Europea tampoco los puedo recibir por razones de agenda", añadió.

Asimismo, ha atacado a la delegación negociadora de Noruega, que actúa como mediadora, de mostrarse más favorable a la oposición y a Estados Unidos. "La facilitación de Noruega siempre tira la cabra para el monte, siempre tira más para Estados Unidos y para la oposición. Eso lo venimos sobrellevando hace tres años", ha aseverado.

Por último, ha anunciado que los vuelos de deportación desde Estados Unidos han sido suspendidos por considerar que el acuerdo migratorio ha sido incumplido.

La licencia emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense que permite transacciones con el sector petrolífero y gasístico vence en la medianoche de este miércoles al jueves, si bien las empresas tendrán hasta el 31 de mayo para cerrar las operaciones pendientes. Tras ello, las compañías que quieran emprender negocios en ambos sectores tendrán que pedir permiso al Departamento del Tesoro, que evaluará cada petición "caso por caso".

Después de que el Gobierno venezolano y la plataforma opositora del país venezolano llegasen a un acuerdo en Barbados para garantizar la celebración de elecciones transparentes y libres, Estados Unidos decidió relajar sus sanciones, una condición, sin embargo, que estaba ligada a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cumpliese con este compromiso.

Washington, no obstante, ha reconocido que Caracas ha "cumplido algunos de los compromisos asumidos" en Barbados, pero ha mostrado su preocupación respecto de los problemas para registrar las candidaturas de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la detención "injusta" de varios miembros del equipo electoral de la inhabilitada opositora María Corina Machado.

La inhabilitación política decretada sobre Machado a mediados de 2023 y la decisión de las autoridades chavistas de no levantársela obligó a la oposición a buscar a última hora una sustituta, Corina Yoris, que tampoco pudo inscribirse en el plazo estipulado por el CNE, supuestamente por un bloqueo de las tarjetas de la Plataforma Unitaria, que finalmente logró inscribir a un aspirante menor, Edmundo González Urrutia, con la esperanza de sustituirlo en algún momento, mientras que la candidatura de Manuel Rosales, crítico con Maduro, también se fraguó en los últimos minutos antes de que concluyese el plazo.