Los vídeos de los horrores que escondía la prisión de Sednaya en Siria

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cárcel de Sednaya, ubicada al norte de Damasco, es conocida como uno de los centros de detención más brutales del mundo, un verdadero 'matadero humano' en Siria, según Amnistía Internacional. La caída del régimen de Bashar al-Asad el pasado domingo no ha hecho más que sacar a la luz algunos de sus horrores.

Inaugurada en 1987 y ligada la administración del régimen de la familia al-Asad, durante el periodo comprendido entre 211 y 2015, el régimen llegó a practicar hasta 50 ahorcamientos a la semana entre sus muros, según reportó a través de testimonio de supervivientres la ONG, que cifra en decenas de miles el número de personas presuntamente asesinadas en sus instalaciones.

Desde la toma de Damasco por parte de las fuerzas rebeldes, familiares y distintos grupos rebeldes y yihadistas han tomado la prisión para buscar entre sus muros a sus familiares desaparecidos. Tras días de búsqueda entre celdas secretas y sótanos, este martes la organización Defensa Civil Siria (SCD), conocida como 'cascos blancos', ha anunciado que ha concluido las operaciones

"Compartimos la profunda decepción de las familias de las miles de personas que siguen desaparecidas y cuyo destino se desconoce. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas, comprendiendo plenamente su angustia y su anhelo de respuestas sobre sus seres queridos", han manifestado.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha señalado que en las labores de búsqueda en la prisión de Saydnaya se han encontrado los cuerpos sin vida de 15 civiles tras haber sido torturados. Asimismo, ha señalado que desde principios de año ha documentado la muerte bajo tortura y mala atención médica de 69 civiles en cárceles y centros de seguridad del régimen.

Las imágenes y vídeos compartidos en redes sociales muestran el horror de la prisión:

K9 teams are assisting in the search at Sednaya Prison, focusing on hidden doors or undiscovered basements that might hold detainees beyond those released yesterday. #WhiteHelmets #Saydnaya pic.twitter.com/dgf2gjBoFv

Specialized White Helmets teams are continuing search in Sednaya Prison, notorious for holding thousands of detainees and being one of the world’s most horrendous prisons. They are looking for hidden doors or undiscovered basements reportedly connected to the facility, which… pic.twitter.com/WkZffAzm1M