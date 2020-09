Von der Leyen avisa a Londres de que la relación futura dependerá de que cumpla el acuerdo de salida

Ursula von der Leyen en una comparecencia en Bruselas - Jennifer Jacquemart/European Com / DPA

BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho este lunes que confía en que el Gobierno británico cumpla con los compromisos asumidos con la Unión Europea en el acuerdo de salida, al tiempo que ha subrayado que de ello dependerá que exista un marco de relación bilateral tras el Brexit definitivo en diciembre.

Respetar el pacto de divorcio sellado entre Londres y la UE no es solo una "obligación" de acuerdo con el Derecho Internacional, según ha subrayado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en Twitter, sino también un "prerrequisito" para mantener "cualquier tipo de relación en el futuro".

De este modo, Von der Leyen ha reaccionado con un breve mensaje a los últimos movimientos del Gobierno británico para frenar la aplicación de algunas disposiciones del Acuerdo de Retirada, incluido, según ha adelanto el diario 'Financial Times', con la supresión de los controles de mercancías en el paso de Gran Bretaña a Irlanda del Norte.

Este compromiso fue una condición del acuerdo de salida para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster que pudiera poner en riesgo los acuerdos de Viernes Santo, pero Londres ultima ahora una nueva legislación sobre mercado interior que anularía este convenio.

"El protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte es esencial para proteger la paz y estabilidad en la isla y también para la integridad del Mercado Único", ha concluido Von der Leyen.

El portavoz del Ejecutivo comunitario para las negociaciones con Reino Unido, Daniel Ferrie, ha añadido en una rueda de prensa en Bruselas que el cumplimiento del acuerdo es "esencial" y que es una "cuestión de confianza" entre las partes, en plena negociación para la relación futura.

El negociador europeo, Michel Barnier, prevé abordar esta cuestión y las dificultades para avanzar en la ronda de negociación que empieza el martes en Londres, ha añadido el portavoz.

El mensaje de Von der Leyen coincide también con el ultimátum a los 27 de parte del primer ministro británico, Boris Johnson, quien, según ha adelantado su gabinete, va a pedir este lunes un acuerdo sobre la relación futura antes del 15 de octubre o no habrá margen para un arreglo a tiempo para la ruptura definitiva en diciembre.

"La UE ha sido muy clara sobre el calendario y yo también. Debe haber un acuerdo con nuestros amigos europeos a tiempo para el Consejo europeo del 15 de octubre si se quiere que entre en vigor a finales de año", según la declaración de Johnson adelantada por Downing Street.

Por ello, el 'premier' considera que "no tiene sentido pensar en plazos que vayan más allá", porque si las partes no logran ponerse de acuerdo de aquí a octubre no cree que pueda haber un acuerdo de libre comercio entre la UE y Reino Unido.