Von der Leyen desoye una nueva invitación a la Junta de Paz de Trump por sus dudas en el encaje con la ONU

BRUSELAS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido invitada nuevamente a participar en la Junta de Paz para Gaza creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha vuelto a desoírla alegando que la Unión Europea tiene una serie de "dudas" sobre su compatibilidad con la Carta de la ONU.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz comunitario Olof Gill ha detallado que la jefa del Ejecutivo comunitario fue invitada al acto pero que aún así su posición "no ha cambiado". De esta forma ha descartado que Von der Leyen asista a la reunión de la Junta de Paz del próximo 19 de febrero en Washington, a la que sí estaba invitada.

"La presidenta Von der Leyen recibió efectivamente una invitación para la reunión de la Junta de Paz el 19 de febrero. Nuestra posición no ha cambiado y ha sido muy clara desde el principio. Tenemos una serie de dudas sobre distintos elementos de la carta de la Junta de Paz, relacionadas con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas", ha indicado.

Gill ha subrayado en todo caso que la Unión Europa está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos en la aplicación del Plan Integral de Paz para Gaza, con la Junta de Paz "desempeñando su misión como administración transitoria" de conformidad con la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que preveía el despliegue de una fuerza internacional de paz.

En una reunión de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE el pasado mes de enero en Bruselas, el bloque comunitario expresó "serias dudas" sobre la Junta de Paz propuesta por la Casa Blanca en asuntos como "la compatibilidad" con la Carta de Naciones Unidas, su gobernanza o su ámbito de actuación.

Entre las dudas se encuentran algunas relativas al formato, ya que hay más países de los que la Unión Europa esperaba, y también sobrevuelan dudas jurídicas de compatibilidad con la ONU y con el Derecho de la Unión Europea, ya que Trump ha planteado que el futuro del organismo pasa por ser permanente y mediar en otros conflictos, rol que ya ejerce Naciones Unidas.

Con todo, el 19 de febrero tendrá lugar en Washington un encuentro de la Junta de Paz para reunir a los líderes que conforman el órgano internacional que cuenta con un total de 27 "miembros fundadores", entre los que se encuentran dos Estados miembro de la UE, Bulgaria y Hungría.

Israel ha sido el último país en adherirse a la Junta de Paz, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington, donde también hay otros Estados árabes como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto, Jordania o Qatar, además de otros de variada índole como Argentina, Bielorrusia, Camboya, Marruecos, Mongolia, Turquía o Vietnam, entre otros.