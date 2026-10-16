El 'Washington Post' responde a Israel que su periodista agredida por colonos iba claramente identificada

Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania, a 14 de octubre de 2026 - Mosab Shawer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diario estadounidense 'Washington Post' ha repudiado las evasivas del Gobierno israelí a la agresión que ha sufrido este viernes su fotoperiodista Heidi Levine a manos de un grupo de colonos en Cisjordania.

Después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sembrara "serias dudas" sobre lo que describió como un "enfrentamiento", el editor jefe del diario, Matt Murray, ha respondido en redes sociales que no existe ningún tipo de ambigüedad al respecto de lo que le ocurrió a Levine mientras estaba cubriendo el trabajo de recogida de aceitunas en la localidad cisjordana de Abú Falá.

"Para que quede claro: algunos hechos no están en discusión ni son ambiguos. Nuestra fotógrafa estaba claramente identificada como prensa", ha manifestado Murray. "Fue claramente agredida. Estas no son declaraciones partidistas ni ridículas, sino indiscutibles. Exigimos una investigación exhaustiva y que se rindan cuentas", ha zanjado.

En un vídeo difundido desde el hospital, la periodista ha denunciado una "brutal" paliza por parte de "al menos 50 hombres enmascarados".

"Me atacaron y me tiraron al suelo. Por suerte, llevaba mi casco; de lo contrario, probablemente ni siquiera estaría aquí, porque no paraban de darme patadas, unas 50 veces, y al cabo de unos diez minutos intentaron que me levantara, pero luego me volvieron a tirar al suelo y siguieron dándome patadas", ha relatado.

La Asociación de Prensa Extranjera ha denunciado que "ha sufrido heridas moderadas y ha sido tratada en un hospital local por golpes y heridas, algunas penetrantes, en todo su cuerpo", antes de agregar que, además, "los colonos le robaron el pasaporte, el teléfono, la cartera y el equipo" durante los incidentes.