Zelenski aboga por reunirse con Biden antes de su cumbre con Putin: "Hay cosas que no se pueden hablar por teléfono"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abogado este lunes por reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, antes de que este se encuentre el 16 de junio con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Ginebra.

"Creo que este tipo de consultas deben tener lugar cara a cara; muchas cosas no se pueden hablar por teléfono", ha aseverado Zelenski en una entrevista con Axios. No obstante, ha admitido que debido a la "apretada agenda" del presidente norteamericano es posible que el encuentro no tenga lugar próximamente.

Así, ha expresado que como "garante de la Constitución ucraniana, está preparado para defender Ucrania en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta". "Estoy preparado para encontrarme con él (Biden) y hablar de todos los detalles antes de que se reúna con Putin", ha insistido.

En este sentido, Zelenski ha indicado que la Administración Biden no ha mantenido consultas con las autoridades ucranianas de cara a la cumbre con Putin. "Aún no, y creo que eso depende de ellos", ha matizado. Sin embargo, ha señalado, "creo que sería un error no hacerlo".

La cumbre entre Biden y Putin será el primer encuentro de alto nivel entre los líderes de ambos países desde julio de 2018, cuando Putin se reunió con el ahora expresidente Donald Trump en Helsinki.