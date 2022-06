Zelenski afirma que los misiles rusos son un "argumento" en las negociaciones de Ucrania con los socios

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que los misiles rusos son un "argumento" en las negociaciones del país con los socios, en el quinto mes de guerra, desde que el 24 de febrero comenzase la invasión por orden del presidente ruso Vladimir Putin.

"Ningún misil ruso, ningún ataque puede quebrantar el espíritu de los ucranianos. Y cada uno de sus misiles es un argumento en nuestras negociaciones con los socios", ha declarado Zelenski durante el vídeo diario que dirige a los habitantes de Ucrania.

Zelenski ha señalado que las tropas rusas se han visto "obligadas a organizar un espectáculo de misiles", debido a la demora en el conflicto, que ha cumplido cinco meses.

"Esta es una etapa de la guerra moralmente difícil. Sabemos que el enemigo no tendrá éxito, entendemos que todavía podemos defender nuestro estado, pero no vemos los límites temporales. No sentimos cuántos golpes, pérdidas, esfuerzos más serán necesarios antes de que veamos que la victoria, que ya está en nuestro horizonte", ha afirmado el dirigente ucraniano.

En la opinión del dirigente político, hay que prestar atención no solo a los "ataques con misiles en ciudades de todo el país", sino a la presión "calculada sobre las emociones de nuestra gente".

Asimismo, Zelenski ha recordado que participará en la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN, donde reiterará que los paquetes de sanciones contra Rusia no son suficientes y que Ucrania necesita más asistencia militar.

Ucrania "necesita más que cualquier otro lugar del mundo" los "sistemas modernos que tienen nuestros socios", ha afirmado.