Zelenski afirma que no esperará el regreso de Witkoff a Oslo: "Tenemos que seguir adelante"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Cornelius Poppe/NTB/dpa

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensi, ha descartado esperar el regreso del enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff a Oslo para conocer de primera mano el contenido de su reunión de este miércoles en San Petersburgo con su par ruso, Vladimir Putin, a quien entregará las propuestas de paz abordadas el martes.

"No voy a esperar a Witkoff en Oslo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que volver a Ucrania. Ya veremos qué pasa", ha señalado el presidente ucraniano, en declaraciones a la agencia polaca de noticias PAP.

Zelenski ha explicado que el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, tiene previsto reunirse con Witkoff y ha dejado entrever que será a través de él que conozcan la respuesta de Putin. "Estamos en contacto permanente", ha dicho.

El representante estadounidense ya se reunió en la víspera en la capital de Noruega con Zelenski, quien le trasladó sus propuestas de paz, en las que se incluyen garantías de seguridad para Ucrania tras la guerra y las futuras relaciones con la OTAN.

Zelenski ha aprovechado estos días en Oslo para mantener encuentros con otras autoridades del país nórdico, así como con el presidente finlandés, Alexander Stubb. Este miércoles se ha reunido con el ministro de Defensa de Noruega, Tore Sandvik, y responsables de la industria armamentística local.

El líder ucraniano ha trasladado que confían en recibir para el próximo mes una nueva entrega de sistemas de defensa aérea NASAMS, cuya capacidad ha destacado. "Todos los días protegen eficazmente a nuestra gente y a la infraestructura crítica de los ataques con misiles y drones rusos", ha reconocido.