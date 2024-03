Zelenski afirma que Rusia utiliza el ataque terrorista de Moscú para justificar la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

Zelenski insiste en reclamar ayudas a EEUU y advierte de que Putin "arrastrará" a la OTAN a la guerra



MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que Rusia está intentando utilizar el ataque terrorista de hace una semana en Moscú para justificar la guerra y seguir movilizando a su población, a pesar de que Estado Islámico ya reivindicó unos atentados que han dejado cerca de 140 muertos.

"Entendemos que Estado Islámico asumió la responsabilidad de estas acciones. Entendemos que esta es información oficial y es incluso gracioso cuando Rusia intentó refutar lo que dijo Estado Islámico. Es una completa tontería", ha valorado de esta forma Zelenski las acusaciones sobre la supuesta implicación de Ucrania.

"Rusia lo sabía de antemano. Esto un hecho", ha subrayado Zelenski en una entrevista para la cadena estadounidense CBS, en la que ha explicado que fueron varias las agencias internacionales de Inteligencia que hicieron llegar al Kremlin la posibilidad de que se produjeran amenazas de este tipo.

Zelenski se ha preguntado cómo es posible que Rusia no actuara a pesar de las alertas que existía y ha deslizado la posibilidad de que existiera cierta pasividad para, en caso de ataque, justificar posteriormente seguir con la guerra de Ucrania.

En ese sentido, ha destacado, a su juicio, el contraste entre las nulas medidas de seguridad en previsión a estos hechos alertados, con todo el despliegue que se produce cuando líderes opositores, y menciona al final Alexei Navalni, se manifiesta contra el Gobierno de presidente Putin.

"Si les advirtieron, por qué una persona que tiene tanto miedo de todo no reacciona? (...) ¿Por qué no había seguridad rodeando a Moscú? Cuando una persona como (Alexei) Navalni quiere salir a la calle y hablar contra Putin, ya vimos lo que sucede. Les arrestan e inmediatamente les llevan a prisión", ha dicho.

Así, ha subrayado que Putin "necesita movilizar a más personas antes de mayo o junio", cuando Ucrania, ha adelantado, tiene previsto llevar a cabo una nueva contraofensiva, después de la fallida del año pasado. "Su movilización ha fracasado. No puede movilizar a nadie excepto a los prisioneros. Necesita represalias constantes para movilizar a su sociedad contra Ucrania", ha afirmado.

AYUDA DE EEUU E IMPLICACIÓN DE LA OTAN

Por otro lado, el presidente ucraniano ha vuelto a instar al Congreso de Estados Unidos a apresurarse a votar a favor del nuevo paquete de ayuda económica, sin el cual, tal y como han recalcado en varias ocasiones, no podrán aguantar mucho más.

"Me gustaría que el Congreso no dejara de ayudar ahora. Todavía tenemos que vivir hasta las elecciones en Estados Unidos (...) Todos los días perdemos personas todos los días (...) No sólo debemos sobrevivir, sino que debemos ser más fuertes que Rusia porque creemos en la victoria", ha enfatizado.

Zelenski ha dicho que independientemente quien sea el próximo inquilino de la Casa Blanca después de las elecciones de noviembre, confía en que el apoyo y las políticas de ayuda a Ucrania se mantendrán.

Asimismo, ha advertido de que está ayuda económica y armamentística no solo ayudará a los ucranianos, sino también a los propios estadounidenses, ya que existe la "amenaza" de que Washington se vea obligada a proteger los países de la OTAN.

"Putin no se detendrá en Ucrania. Arrojará a su pueblo y a otros Estados a la muerte. Arrastrará a la OTAN a la guerra. Existe la gran amenaza de que los estadounidenses se vean obligados a defender a los países de la OTAN. Polonia y los estados bálticos son los primeros en ser los atacados", ha vaticinado.