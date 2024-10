Zelenski critica el "doble rasero" de sus socios al derribar misiles iraníes, pero no drones rusos

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reprochado este jueves a sus aliados occidentales el "doble rasero" que han mostrado en relación al dispar apoyo que han ofrecido a su país y a Israel, al que han protegido de los misiles iraníes.

"Esta es una guerra de dobles raseros y paradojas", ha dicho Zelenski en un encuentro con líderes locales de Transcarpatia, una región ucraniana limítrofe con Hungría, según ha informado la agencia de noticias Ukrinform.

En ese sentido, ha criticado que aquellos países vecinos que forman parte de la OTAN se hayan mostrado reticentes a derribar drones rusos, mientras que otros aliados como Estados Unidos golpean los misiles iraníes que sobrevuelan Israel.

Zelenski ha defendido que al menos se permita a estos países vecinos derribar aquellos proyectiles y drones rusos que vuelen en su dirección ya que "también pueden caer sobre ellos y su población".

En ese sentido, ha lamentado que a pesar de la predisposición de algunos aliados, la mayoría "tiene miedo de tomar la decisión y quedarse solos" y pone como ejemplo a Polonia, a cuyas autoridades han pedido que derribe aquellos drones que vuele en dirección a su territorio, en especial si tienen como objetivo la ciudad ucraniana de Stri, en Leópolis, en donde hay un importante depósito de gas.

"Nuestra vida depende de este suministro de gas, especialmente en invierno", ha dicho Zelenski, quien ha justificado esta demanda de ayuda a Polonia ante la falta, he reconocido, de sistemas de defensa aérea para proteger estas instalaciones.

"Los polacos dijeron que están dispuestos a hacerlo si no están solos en esta decisión, si la OTAN les apoya", ha dicho Zelenski, quien ha asegurado que la Alianza acordó reforzar la flota aérea de Polonia, al igual que hace con los Bálticos, para solucionar esta falta de recursos a la se agarra Varsovia.

"Queríamos los MiG de Polonia, pero no pudieron entregárnoslos porque no tenían suficientes. Por eso acordamos con la OTAN que les asignarían una misión policial, como a nuestros amigos bálticos (...) ¿Polonia nos dio aviones? No, ha contado.

Hace unos días, el Gobierno polaco confirmó que trasladarán a Ucrania el resto de estos aviones de combate cuando se "ocupen las plazas" que han quedado libres después del envío de más cazas de este tipo durante la guerra. Varsovia espera recibir al menos una decena de F-16 y F-35 para modernizar su flota antes de poder entregar los antiguos MiG-29 de fabricación soviética.