Zelenski denuncia que Rusia "responde a las negociaciones con misiles balísticos" y exige "presión real" sobre Moscú

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Andreas Stroh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional una mayor presión sobre Rusia y ha acusado a Moscú de entorpecer los avances hacia el fin del conflicto al responder con ataques continuados a los esfuerzos negociadores de Kiev, tras denunciar tres nuevas oleadas de lanzamientos de misiles "casi inmediatamente después de otra ronda de conversaciones".

"No ha habido un cambio real en su actitud hacia todo lo que está sucediendo. Es importante seguir intentando encontrar las soluciones correctas para poner fin a esta guerra. Pero cuando Rusia responde a las negociaciones con misiles balísticos, se necesita una presión real sobre Rusia para lograr pasos diferentes, pasos hacia el fin de las matanzas", ha expresado Zelenski en una publicación en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha reclamado además una entrega más rápida de misiles por parte de sus aliados, para constituir una defensa antiaérea más fuerte y tener "capacidad para destruir lanzadores de misiles balísticos", así como el mantenimiento de las sanciones por la guerra. "Todo esto debe estar en su lugar", ha insistido, antes de dar las gracias a "todos los que ven la situación tal como es y reconocen la realidad".

"El agresor merece ser tratado en consecuencia. Ucrania merece apoyo. La vida de las personas merece protección", ha sentenciado en su mensaje, en el que también ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las dos personas fallecidas durante los ataques rusos de esta pasada noche en distintos puntos de la capital ucraniana, que han dejado asimismo más de una veintena de heridos.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha lamentado las consecuencias del "humanismo" ruso sobre Kiev. "Un brutal ataque con docenas de misiles balísticos ha impactado la infraestructura energética, instalaciones médicas, centros comerciales y zonas residenciales", ha señalado en un breve mensaje igualmente difundido en de redes sociales. "La apaciguación, la servilismo y la adulación no detendrán esta guerra. Solo la fuerza lo hará", ha concluido, en un mensaje en alusión a las palabras de cercanía que dedicó a Putin el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en su encuentro con el presidente ruso.