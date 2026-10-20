Zelenski mantiene una conversación "sustancial" con Rubio sobre los ataques de Rusia y el uso de Starlink

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que mantuvo una conversación "sustancial" y "constructiva" con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre los últimos ataques de Rusia, incluidos los problemas relacionados con "la alerta temprana" y el posible "restablecimiento" del acceso de Kiev a Starlink.

"Hablé con Rubio y fue una conversación sustancial, centrada en los temas que realmente importan", ha dicho el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales, en el que ha dado las gracias al jefe de la diplomacia estadounidense por "su disposición para ayudar y su postura clara" sobre estos temas.

Así, ha desvelado que entre los asuntos tratados figuran "los interceptores de misiles balísticos, necesarios para proteger vidas", así como "la alerta temprana ante ataques con misiles balísticos rusos, algo que resulta vital". "En tercer lugar, la situación de Starlink/Starshield, que debe ser restablecida", ha detallado.

"Todo esto se enmarca en nuestros esfuerzos diplomáticos para poner fin a esta horrorosa guerra y a la constante pérdida de vidas", ha defendido Zelenski, que ha asegurado que ambos han acordado mantener próximamente nuevos contactos para "hacer un seguimientos" sobre estos asuntos.

"Gracias, Marco, por esta conversación constructiva ¡Gracias a todos aquellos en Estados Unidos que apoyan enfoques justos!", ha manifestado el mandatario, sin que Rubio se haya pronunciado por ahora sobre el contenido de la conversación, mantenida en el marco de las recientes tensiones bilaterales y las abiertas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Zelenski.

De hecho, Zelenski trasladó el lunes a una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos su profunda alarma por las recientes restricciones de velocidad en la red de comunicaciones satelitales Starlink y la falta de avisos de Inteligencia por parte de Washington frente a los bombardeos rusos.

Horas antes, Trump había cuestionado al presidente ucraniano, abogando porque sea "otra persona" y no él quien negocie en nombre de Ucrania, después de que la semana pasada el propio inquilino de la Casa Blanca pidiera "un nuevo presidente" para el país europeo. "Puede que haya llegado el momento para que Zelenski ponga a otra persona a negociar", zanjó.