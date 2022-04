Zelenski pide sanciones "dolorosas" para Rusia ante nuevos paquetes por parte de Occidente que considera "insuficientes"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado a última hora de este miércoles sanciones más amplias y "realmente dolorosas" para Rusia ante los nuevos paquetes impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea, que califica de "insuficientes".

"Los países occidentales han anunciado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Se bloquean las nuevas inversiones, se aplican restricciones contra varios bancos en Rusia, se añaden sanciones personales, así como otras restricciones. Este paquete tiene un aspecto espectacular. Pero no es suficiente", ha indicado en su discurso Zelenski, tal y como ha informado en un comunicado la página web oficial de la Presidencia.

Así, ha reiterado que Ucrania seguirá "insistiendo en un bloqueo total del sistema bancario ruso", que dificulte su movimiento en las finanzas internacionales, así como la compra del petróleo duro en el mundo democrático occidental.

"El embargo de los suministros de petróleo ruso se aplicará de todos modos. Se encontrará el formato. La única pregunta es cuántos hombres y mujeres ucranianos más tendrán tiempo de matar los militares rusos, para que ustedes, algunos políticos -y los conocemos- puedan tomar un poco de determinación en algún lugar", ha aseverado.

A su juicio, "si no hay un paquete de sanciones realmente doloroso contra Rusia y si no hay suministro de armas", algo que el mandatario ucraniano ha resaltado que desde el país necesitan, esto "será considerado por Rusia como un permiso". "Un permiso para ir más allá", ha agregado.

"Ahora es un momento clave para esos ciudadanos de Rusia: tenéis que exigir -exactamente exigir- el fin de la guerra. Es mejor ahora, exigiendo la paz, perder algo y enfrentarse de alguna manera a la maquinaria represiva rusa que ser equiparado con los nazis para el resto de su vida", ha subrayado Zelenski.

Así, ha hecho hincapié la acción del pueblo ruso y ha dicho que "el nazismo no tiene futuro". "Los asesinatos en masa no tienen futuro. Todo aquel que en Rusia no exija el fin de esta vergonzosa guerra y la retirada de las tropas rusas de Ucrania no tiene futuro", ha señalado.

"Tenemos información de que las tropas rusas han cambiado su táctica y están intentando sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado. Los ucranianos muertos. Esto es solo un intento de ocultar las pruebas y nada más", ha indicado.

Con respecto a las recientes muertes y desapariciones de civiles en distintas ciudades ucranianas, Zelenski ha recalcado que las autoridades ucranianas averiguarán "todas las circunstancias relativas a la mayoría de los ciudadanos desaparecidos".

Durante el discurso, el presidente de Ucrania ha explicado que mañana se dirigirá a los parlamentos y naciones de Grecia y de la República de Chile para solicitar mayor apoyo a Ucrania.

Así, el mandatario ha recordado que ha mantenido una reunión con su gabinete de ministros en Kiev. En este sentido, los temas clave que han tratado son la ejecución del presupuesto estatal y la actividad económica en Ucrania.

"Debemos hacer todo lo posible para restablecer el trabajo de las empresas nacionales, las actividades comerciales y reactivar las pequeñas y medianas empresas en todo nuestro territorio, donde es seguro y posible trabajar", ha matizado.

También se ha dirigido a todos los líderes de las zonas del país, donde "no hay amenaza de enfrentamiento", con el objetivo de que fomenten el regreso seguro de los ciudadanos a sus hogares y reanuden la economía del país.

Respecto a la invasión de las tropas rusas ha asegurado que continúan "acumulando fuerzas de combate para hacer realidad sus enfermizas ambiciones en el Donbás. "Se están preparando para reanudar una ofensiva activa", ha aclarado.