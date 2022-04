Zelenski pide a la UE un embargo total a la energía rusa en las siguientes sanciones

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - PRESIDENCIA DE UCRANIA

BRUSELAS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles a la Unión Europea que adopte un embargo al petróleo y al gas ruso en las siguientes sanciones, al señalar que si el bloque no da este paso la respuesta a Moscú "no será suficientemente dura".

"Queremos que el sexto paquete de sanciones sea potente y pedimos un embargo total a la energía rusa, incluidas las importaciones de petróleo y gas", ha asegurado en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha visitado el país por sorpresa para reunirse con Zelenski en plena escalada del conflicto en el este del país.

A juicio del mandatario, la UE tiene margen para "finalizar" aspectos de las sanciones y ha avisado de que si no afectan al petróleo y al gas ruso, las sanciones "no serán lo suficientemente duras". "Tenemos que hacer todo lo posible para privar a Rusia de la capacidad de financiar la guerra", ha sostenido.

Igualmente, ha reclamado que las sanciones europeas estrechen el cerco contra el sistema bancario ruso y se desconecten más entidades del sistema de transferencias SWIFT.

Por su lado, Michel ha reiterado que su opinión es que un embargo al petróleo y al gas se tendrá que afrontar a nivel europeo "antes o después" y ha insistido en redoblar la presión contra el Kremlin por la agresión militar.

"Hemos decidido muchas medidas pero no es suficiente y por eso seguimos trabajando para aumentar la presión", ha indicado el ex primer ministro belga, quien ha recalcado que los Veintisiete deben asegurarse de que las sanciones castigan a Rusia y no a los propios Estados miembros.