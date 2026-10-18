Zelenski tacha de "injusto" el alivio de sanciones a Rusia aunque se mantiene abierto a reunirse con Putin

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Weng Xinyang / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha tildado este sábado de "injusta" la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de paralizar la 'Ley Graham' --que reforzaba las sanciones contra Rusia-- aunque ha vuelto a mostrarse dispuesto a mantener un encuentro cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, mediante presencia estadounidense.

"El alivio de las sanciones (contra Rusia) continuará. Creo que el acuerdo sobre el diésel y la medida adoptada respecto a la Ley Graham no van a ser lo único, lamentablemente", ha destacado el mandatario en una extensa publicación en sus redes sociales dirigida a contestar las principales preguntas de los medios de comunicación a raíz de la reciente decisión de la Casa Blanca.

Desde Kiev han advertido de que el único beneficiado por esta decisión de la Casa Blanca es el Kremlin, al señalar que la medida "solo alimenta su satisfacción y su afán por seguir matando gente", además de remarcar que "desde luego, esto no detiene la guerra".

KIEV ASEGURA QUE "EL CANAL DE NEGOCIACIÓN CON EEUU SIGUE ABIERTO" PESE AL DISTANCIAMIENTO

El mandatario ucraniano ha vuelto a mostrarse "abierto" a negociar cara a cara con el presidente ruso mediante la colaboración de la Casa Blanca, a la que ha pedido no ser "injusta" a la hora de ejercer presión sobre su Gobierno. Asimismo, Zelenski ha adelantado que Washington estaría planeando celebrar una nueva reunión a lo largo de la próxima semana, aunque no ha ofrecido más detalles.

"El canal de negociación estadounidense va a continuar. Contamos con que ejerzan más presión sobre Putin y no sobre nosotros; de lo contrario, resultaría sencillamente injusto (...) La parte estadounidense nos ha enviado una señal de que la reunión podría celebrarse la próxima semana", ha matizado.

ZELENSKI HABLA DE UNA "AMENAZA" INMINENTE RUSA TRAS LA DECISIÓN DE TRUMP

Tras el reciente giro favorable de la Casa Blanca hacia Moscú en las últimas dos semanas, el presidente ucraniano cree que el Kremlin "indudablemente" aprovechará este giro para incrementar las incursiones en la zona occidental de Ucrania y que ya se estaría preparando para ello.

"Nos consta que están instalando estaciones de retransmisión en territorio bielorruso para utilizar ese corredor con drones e intensificar las ofensivas. Pero eso no les basta: necesitan el respaldo de Lukashenko para desplegar otros tipos de armamento en Bielorrusia, incluidos misiles balísticos. Esto representaría una amenaza directa, principalmente para la parte occidental de nuestro país", ha asegurado.

Asimismo, Zelenski ha asegurado que "arrastrar a Bielorrusia de forma directa" a la guerra "sería muy peligroso", también para el propio Gobierno de Lukashenko.

ZELENSKI AGRADECE AL DIFUNTO SENADOR GRAHAM SU LABOR Y A LOS CONGRESISTAS QUE APOYARON LA MEDIDA

El presidente ucraniano no se ha querido olvidar del artífice de la ley, Lindsey Graham, al que ha agradecido su labor después de que la administración Trump haya paralizado recientemente su medida 'estrella'.

"Seré sincero: es difícil sin él. Quiero dar las gracias tanto a los demócratas como a los republicanos que respaldaron su proyecto de ley. Fue una gran victoria, un verdadero apoyo bipartidista. Por eso, la decisión de revertir todo esto y de bloquearlo me parece equivocada", ha lamentado.

Trump suspendió este viernes la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia --aprobado por el Congreso hace un mes y el cual estaba a punto de entrar en vigor-- alegando que la decisión "redundaba en el interés nacional" del país.

Este último movimiento afianza así el cambio de postura de Washington hacia Moscú --tras el reciente acuerdo para importar diésel ruso pese a las restricciones vigentes-- y contrasta con la creciente distancia respecto a Ucrania, cuyo liderazgo por parte de su par, Volodimir Zelenski, ha sido cuestionado de forma explícita por la Casa Blanca.