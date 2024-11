Zelenski teme que la conversación de Scholz y Putin genere un efecto llamada: "Es como la caja de Pandora"

El presidente ucraniano cree con Trump en la Casa Blanca, la guerra acabará pronto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado que el canciller alemán, Olaf Scholz, haya hablado por teléfono este viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha asegurado que esta puede suponer la primera de otras muchas conversaciones con otros líderes. "Ha abierto la caja de Pandora", ha dicho.

"La llamada de Olaf, en mi opinión, es como la caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones, otras llamadas y esto es exactamente lo que Putin quería durante mucho tiempo", ha lamentado el presidente ucraniano.

"Para él es muy importante debilitar el aislamiento de Rusia, y llevar a cabo negociaciones que no terminarán en nada como ha pasado durante décadas. Esto le ha dado a Rusia la oportunidad de no cambiar nada, de no hacer nada en la práctica y eso es exactamente lo que nos ha llevado a esta guerra", ha dicho Zelenski.

No obstante, Zelenski ha asegurado que saben qué pasos dar a continuación y ha advertido de que no se volverán a sentar en una mesa de diálogo si no se negociar verdaderamente la paz. "No habrá Minsk 3", ha dicho en referencia una hipotética reunión otra vez en la capital de Bielorrusia como al principio de la guerra.

"LA GUERRA TERMINARÁ MÁS RÁPIDO" CON TRUMP

Por otro lado, Zelenski ha valorado que el regreso de Donald Trump a Washington puede acelerar el fin del conflicto. "Con las políticas de este equipo que ahora dirigirá la Casa Blanca, la guerra terminará antes", ha apostado el mandatario, según un adelanto de una entrevista para la televisión pública ucraniana.

Zelenski cree que el hecho de que haya sido una de las promesas más repetidas de Trump en campaña puede favorecer a un próximo desenlace. No obstante, ha aclarado que "es muy importante" que Ucrania logre una "paz justa".

"Para que no sintamos que hemos perdido lo mejor de nosotros por la injusticia que se no ha impuesto", ha dicho Zelenski, quien ha asegurado haber recibido la comprensión del presidente electo de Estados Unidos cuando han conversado antes y después de su triunfo en las pasadas elecciones.

"Ha escuchado nuestros posicionamientos y no he escuchado nada en contra", ha afirmado.