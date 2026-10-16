Un afectado moderado en el incendio de una vivienda en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 51 años, ha resultado afectado de carácter moderado en un incendio declarado en una vivienda ubicada en el Camino Los Andenes, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incendio se ha producido sobre las 19.20 horas de este jueves y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que extinguieron las llamas y, posteriormente, ventilaron el inmueble.

Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el hombre presentaba quemaduras de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo en el lugar se personaron agentes de la Policía Local y Policía Nacional, cuyos agentes colaboraron con los recursos de emergencia en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron las correspondientes diligencias.