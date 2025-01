De Aldama se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguir del 'caso Koldo' y e investigado por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en pandemia.

De Aldama, asistido por su abogada, solo se ha limitado a corroborar que conoce al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y que sale con él en una foto tomada en sede socialista de Ferraz, por lo que su presencia en la Cámara se ha reducido a escuchar las preguntas de los siete grupos parlamentarios.

La empresa vinculada al empresario, Soluciones de Gestión, facturó al Servicio Canario de Salud 12,3 millones durante la pandemia por tres envíos de mascarillas.

En medios de comunicación y en sede judicial ha afirmado en el pasado que le pidieron 50.000 euros para Torres a cambio de facilitar la venta de mascarillas pero se negó a abonarla --extremo negado por el ministro-- y que hubo comisiones en la adjudicación de las obras de reforma de los antiguos cines Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, para convertirse en sede de la Agencia Tributaria Canaria.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha dicho que es "una pena" que de Aldama no quiera responder a los grupos porque ayudaría a "levantar las alfombras" en Canarias, parecidos argumentos a los de Fernando Enseñat (PP), que le ha afeado su "silencio" porque aportaría "mucha luz" para esclarecer presuntos delitos.

José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha reconocido la "expectativa" que genera cada comparecencia del empresario y lamentado "muchísimo" que no haya querido declarar debido a su "estrategia mediática y jurídica". "Su silencio es muy revelador", ha agregado.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, le ha reprochado que "habla en todos los sitios" menos en el Parlamento porque aquí tiene que "decir la verdad", de tal forma que su silencio "le delata". "No se atreve porque sabe que estaría delinquiendo", ha señalado.

En esa línea le ha cuestionado que no presenta pruebas de sus "calumnias como una casa". "Usted no ha demostrado nada, tenía la oportunidad de traer hoy aquí todas las pruebas y no ha sido capaz porque no existen", ha indicado.

Fierro ha tenido un breve desencuentro con De Aldama al tratar de recordar su implicación en la trama del fraude de hidrocarburos. "Vaya a lo que tiene que ir", le ha espetado a la diputada socialista.