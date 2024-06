Alonso (CC) pide definir mejor la atención en origen en el pacto migratorio de la UE

VALVERDE (EL HIERRO), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones europeas, Carlos Alonso, aseguró este viernes que "es fundamental atender el problema en origen y ayudar a los países africanos a crear servicios y posibilidades de vida a su población".

Durante una visita a la isla de El Hierro, el candidato nacionalista destacó que en la cuestión migratoria "Canarias tiene mucho que decir, el Gobierno de Canarias ha intentado levantar la mano, llamar a las puertas de Bruselas para trasladar la realidad, pero por ahora el resultado ha sido escaso".

En esa línea ha dicho que los elementos que conforman el pacto migratorio "hay que definirlos, y uno de esos elementos es la atención en origen". "Queremos una plataforma en Canarias para la formación de los jóvenes africanos de forma que les permita desarrollar su vida en África o que tengan un proceso de formación previo a su llegada a Europa", resaltó Alonso.

La ruta atlántica es, a día de hoy, "la más importante y la más peligrosa, el índice de mortandad es muy elevado, tal y como se ha visto esta misma noche, el Pacto está sobre la mesa, hay que ponerlo en marcha en este mandato, pero debe tener una especial consideración con Canarias", señaló.

El candidato nacionalista también avanzó que desde CC proponen una conferencia internacional para analizar los problemas de seguridad, para hablar de acogida y de la cantidad de personas que pierden la vida en el tránsito y, por supuesto, "para tratar de aportar soluciones a este fenómeno".

Carlos Alonso reiteró la necesidad de que la totalidad de los países de la UE asuman la realidad migratoria de Canarias "como frontera sur que es no solo del Estado español sino también del conjunto de la UE".

Con respecto a la situación de los menores no acompañados, Alonso reiteró que "la UE tiene que mover ficha porque estos menores no vienen solo a Canarias, vienen a Europa y Europa no puede mirar para otro lado".

Según el candidato de CC, "no nos basta con visitas de comisarios, queremos que la UE agilice la distribución administrativa de estos menores".

Alonso aprovechó su visita a El Hierro para mantener varias reuniones con diferentes sectores económicos y sociales de la isla, unos encuentros en los que estuvo acompañado por el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, así como por el diputado de AHI, Raúl Acosta, entre otros líderes de la formación herreña.

MÁS FLEXIBILIDAD PARA LOS PESCADORES

El candidato aseguró que solicitará a la Comisión Europea que flexibilice las restricciones a los pescadores de las islas.

En su opinión, "la Comisión Europea impone fuertes restricciones a nuestros pescadores basándose en la necesidad de conocer los recursos pesqueros antes de permitir el faenado en nuestras aguas", sobre todo en relación con la pesca en profundidad.

De esta forma, aseguró que la pesca en Canarias es fundamentalmente artesanal y se realiza en base a importantes criterios de sostenibilidad pues "son los propios pescadores los que no quieren extraer de manera insostenible ese recurso del que viven".

Asimismo, ha propuesto que se amplíen las cuotas pesqueras y se habilite la existencia de ayudas para la mejora de la flota, de forma que los hombres y mujeres que se dedican a la pesca puedan seguir desarrollando su actividad con rendimiento y con capacidad, en definitiva, "que puedan seguir ganándose la vida con ello".