AM.Gobierno lamenta que PP no se manifieste sobre la reforma de la Ley de Extranjería: "Solo falta la voluntad política"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha lamentado este miércoles que el Partido Popular no se manifieste sobre la reforma de la Ley de Extranjería y ha dicho que "solo falta la voluntad política".

"En cualquier caso, el Partido Popular tiene la propuesta, la hemos trabajado con las comunidades autónomas, la hemos trabajado a nivel parlamentario, tenemos la hoja de ruta, ahora solamente falta la voluntad política", ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medios tras reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que ha tenido lugar en Tenerife.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha precisado que todos los gobiernos presididos por el PP, salvo Ceuta, han explicado en la reunión que necesitan "más tiempo", que quieren estudiar el texto y leerlo. "Quiero recordar que precisamente hemos hecho la Conferencia Sectorial y hemos informado porque así nos lo pidió, por ejemplo, el Partido Popular", ha apuntado.

Sobre este punto, Rego ha precisado que todos los grupos políticos, tienen el texto desde hace "semanas" y que se han recibido las aportaciones de los grupos parlamentarios. "Nosotros estamos trabajando con mucho ahínco en la posibilidad de desatascar esto. Vamos a intentar comenzar con el tracto parlamentario en unos días y a partir de ahí veremos un poco cómo se posiciona cada partido", ha afirmado.

En todo caso, Torres ha añadido que las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, además de Euskadi, Cataluña y Canarias, han valorado "positivamente" esta modificación legislativa, sobre la que han añadido su deseo de hacer "aportaciones" al respecto.

En esta línea, Torres ha recalcado que Canarias tiene 6.000 menores, cuando hay 2.000 plazas, lo que supone un 300% más de su capacidad. "Y esto no es comparable con ningún otro territorio. Canarias y Ceuta, su realidad no es comparable a ningún otro territorio en cuanto a la ocupación que tienen de menores", ha subrayado.

Asimismo, sobre la financiación, Torres ha incidido en que han sido "muy claros". Así, ha explicado que en la Conferencia Sectorial vigente, de septiembre del 2022, se establece 145 euros por niño, que es la media estatal, además de recursos para infraestructuras, también integración social y educativa de los menores y también para traslados. "Pero además se añade en el texto que esta es la medida vigente, pero en cualquier caso, una vez aprobada la modificación legislativa habría tres meses para que la Conferencia Sectorial aprobara nuevos criterios", ha matizado.

Por otro lado, la ministra ha informado que el reparto voluntario de los 347 migrantes sí que se ha "desbloqueado", pero ha apuntado que no es "suficiente". Este era el segundo punto del orden del día de la Conferencia. Se trata de un cupo de niños acordado en el año 2022. "Este mecanismo tenía sentido hace unos años, ahora tenemos una situación migratoria diferente. Por tanto, la política basada en los derechos humanos y en los derechos de la infancia exige que dimensionemos la política y que abordemos la reforma del artículo 35 con un carácter vinculante y solidario por todos los territorios de nuestro país", ha expuesto.

Precisamente, Rego ha recordado que el Partido Popular "bloqueó" en la anterior Conferencia Sectorial del 11 de junio el mecanismo de traslado de niños voluntario porque quería conocer la reforma de la Ley de Extranjería. "La pelota está en el campo del Partido Popular porque el Gobierno ha hecho los deberes y ha traído propuestas", ha agregado la ministra.

En cuanto a la aprobación del reparto voluntario de los migrantes acordados en 2022, Torres ha expuesto que desde el Gobierno no entienden que el PP lo acepte y no se manifieste a favor "claramente de una modificación legislativa que solvente de manera definitiva esta situación para las comunidades que hoy estén tensionadas". "Y decir también que estamos ante una emergencia y el gobierno de España lo tiene claro. El problema es que el Partido Popular no se manifiesta. Lo peor que puede ocurrir ante una emergencia es que no se manifieste", ha asegurado el ministro.

Asimismo, Torres ha explicado que el Gobierno seguirá el trámite "previsto". "Caminaremos con esa modificación legislativa y lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho hasta ahora, junto al presidente de Canarias, Ceuta y aquellos que tienen una tensión en sus territorios", ha añadido.

EL GOBIERNO QUIERE DECIDIR A QUÉ CC.AA ENVÍA A LOS MENORES

El Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se traslade desde Canarias, Melilla y Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones

Así se desprende del texto de la reforma de la Ley de Extranjería, al que ha tenido acceso Europa Press, que añade que esta situación se dará siempre que se produzca una sobreocupación del 150% respecto del número de plazas disponibles en el sistema de protección de personas migrantes menores de edad no acompañadas. La iniciativa, para su debate en el Parlamento, no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto.

Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación, una situación que ya se produce en estos momentos. Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249.

Además, según la propuesta del Gobierno, se establecerá un periodo transitorio en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el traslado de menores migrantes solos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren ya en Canarias, Ceuta y Melilla y formen parte de la sobreocupación en el sistema de protección. Una vez idenfitificadas, deberán ser trasladadas en el plazo máximo de un año.