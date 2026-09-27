Arrecife (Lanzarote) recibe 413.000 cruceristas hasta agosto, un 14,7% más

Cruceristas en Arrecife (Lanzarote) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Arrecife (Lanzarote) ha recibido un total de 413.039 cruceristas entre los meses de enero y agosto, lo que supone un 14,7% más respecto a los 360.596 pasajeros que registraron en los mismos meses de 2025, según ha informado el Ayuntamiento con las estadísticas oficiales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).

Al respecto, el alcalde, Yonathan de León, ha subrayado que esta "gran fortaleza" de la ciudad permite que la APLP perciba en sus cuentas el 31% de su facturación por la actividad de los cruceros con las escalas Lanzarote.

Para finales de este año, y con la estimación que tiene el Consistorio de Arrecife, se proyecta superar los 730.000, lo que supondría un nuevo récord en la llegada de turistas en cruceros.

Coincidiendo con este balance, y la conclusión de la reciente celebración de la Seatrade Cruise Med, De León avanzó que Four Season Yachts ha anunciado su atraque en Arrecife el próximo 6 de noviembre al ser el único puerto en Lanzarote autorizado para el control de pasaportes de viajeros internacionales.