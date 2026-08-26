Astrid Pérez se desplaza este viernes a La Graciosa para mantener una jornada de trabajo con colectivos en la isla

Archivo - La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez - CEDIDO POR PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se desplazará este viernes a La Graciosa para mantener una jornada de trabajo y escucha directa con los vecinos y representantes de distintos colectivos de la octava isla.

La visita tiene como objetivo conocer de primera mano la realidad de quienes viven y trabajan en La Graciosa, así como sus principales necesidades y los retos a los que se enfrenta la comunidad graciosera, según ha informado el Parlamento canario en una nota.

Durante la jornada, Pérez mantendrá un encuentro con Margarita Páez Guadalupe, 'Margarona', una figura histórica de la isla vinculada a la defensa de la mejora de los servicios y los derechos de sus vecinos. Luego, la presidenta de la Cámara regional recorrerá las calles de Caleta de Sebo y mantendrá un encuentro con una representación plural de la sociedad graciosera.

En este encuentro también participarán representantes de personas mayores, jóvenes, familias, empresarios y autónomos, pescadores, asociaciones vecinales y culturales, comunidad parroquial y colectivos vinculados a la protección animal y la sostenibilidad, entre otros.

Con esta visita, la presidenta del Parlamento canario prevé escuchar las distintas perspectivas sobre la prestación de servicios, la actividad económica, la identidad y forma de vida de la isla, la tradición marinera, la participación de los jóvenes y los proyectos de futuro, con el objetivo de que las particularidades de La Graciosa "estén presentes" en la agenda de la Cámara autonómica.

La visita se enmarca asimismo en el proyecto audiovisual 'Identidad Canaria', con el que el Parlamento de Canarias busca acercar al conjunto del Archipiélago las singularidades, tradiciones, personas y formas de vida que hacen única a cada una de sus islas, utilizando la institución como altavoz de la identidad canaria.