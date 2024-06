Astrid Pérez reivindica la "moderación y respeto" del Parlamento de Canarias frente a la "violencia política" nacional

La presidenta de la Cámara resalta su primer año de legislatura como el de "mayor actividad" de la historia, con más de 600 actos y reuniones



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha reivindicado este jueves la "moderación y respeto" entre los grupos políticos que se practica en la Cámara regional frente a la "violencia política" que impera en el contexto estatal.

En una rueda de prensa a modo de balance del primer año de la XI legislatura ha pedido "reflexionar" sobre el clima político del país, remarcando la "dedicación y talante" de los 70 diputados regionales porque demuestran que "es posible un debate político sosegado y plural", y sin necesidad de llegar a la "agresión verbal".

En esa línea ha comentado que en España se ha instalado desde hace más de diez años una "violencia política" que ejemplificó en que al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se le "abofeteó" en plena calle o había gente que rodeaba el Congreso, hasta el punto de advertir de un "retroceso de la democracia".

"Mientras sea presidenta del Parlamento no voy a tolerar ningún sectarismo, faltad de respeto, descortesía y fundamentalmente no voy a permitir que se impida el pluralismo político", ha indicado, valorando que en Canarias eso no es la "normalidad" más allá de alguna descortesía puntual.

En su balance de gestión ha destacado los más de 600 actos y reuniones llevados a cabo en el primer año de la legislatura, más de un 50% más que en las dos precedentes, y que lo sitúan como el de "mayor actividad de la historia" de la Cámara.

Ha resaltado la puesta en funcionamiento de la ampliación del Parlamento, que acoge a los tres grupos mayoritarios, la inversión de un millón de euros en la rehabilitación de un inmueble para que sea la nueva oficina de la Diputación del Común en Tenerife o el lanzamiento del primer videopodcast institucional de un parlamento autonómico.

Igualmente ha valorado que los canales del Parlamento en redes sociales tienen más de 53.000 seguidores --más de 6.200 en el último año-- y que se sitúan entre las tres cámaras autonómicas con más interacciones.

Pérez ha destacado también la apertura social del Parlamento, con la primera jornada de puertas abiertas y la visita de más de 50 grupos y colectivos, el aumento de la presencia en el resto de islas o la eliminación de barreras en la web institucional, ya totalmente accesible.

Asimismo ha indicado que el boletín informativo del Cámara empezará a tener periodicidad mensual y que en breve se podrá hacer la primera visita virtual a la Cámara.

ASUME EL "ENCORSETAMIENTO" DE LOS DEBATES

Sobre el reglamento de la Cámara ha admitido el "encorsetamiento" de los debates, algo que afecta, no obstante, a todos los parlamentos, dado que los grupos deben tener unos tiempos tasados de intervención de ahí que haya resaltado el formato del videopodcast, que es más "flexible" y permite introducir temas a golpe de mayor actualidad. "Fue una buena idea", ha señalado.

En cuanto a la reiteración en la presentación de iniciativas, ha comentado que depende de la actividad de los grupos en la Junta de Portavoces y que no se puede practicar la "censura" desde la Mesa con unos temas u otros aunque entiende que desde que se habilitó el mes de julio se va "bastante al día" con la tramitación.

Cuestionada por el nivel de oratoria de los diputados actuales ha destacado que "depende de cada uno".

"Cuando yo estudié Derecho estudiábamos un montón y yo que he sido tutora de Derecho en la UNED, los alumnos estudian menos, son menos temarios, no lo sé, no sé qué decirle en ese sentido", ha comentado a modo de reflexión.