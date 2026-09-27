El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) adjudica la rehabilitación residencial de El Cardonal, la mayor de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) adjudica la rehabilitación residencial de El Cardonal - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (MUVISA) de La Laguna (Tenerife) ha adjudicado el contrato de ejecución del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se trata del mayor proyecto de rehabilitación residencial de Canarias y una de las actuaciones más ambiciosas impulsadas en el municipio en materia de regeneración urbana.

La adjudicación se produce tras la valoración técnica y jurídica del procedimiento de contratación, financiado por fondos europeos Next Generation EU, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, que asume más del 50% de la inversión total.

Por su parte, las obras se estructuran en cinco lotes, atendiendo a criterios operativos y de solvencia técnica. Los lotes 1, 2, 3 y 4, correspondientes a la rehabilitación integral de 49 bloques de viviendas, han sido adjudicados a la empresa Construplan, Construcciones y Planificación S.L.U., mientras que el lote 5, relativo a la regeneración urbana del entorno, ha sido adjudicado a Probisa Vías y Obras S.L.U.

Tras esta adjudicación, se abre ahora un plazo de 15 días hábiles para poder proceder a la formalización del contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

"UN PASO DECISIVO"

Al respecto, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró que "el ERRP El Cardonal representa un paso decisivo en la estrategia municipal de rehabilitación residencial y mejora urbana que estamos desarrollando en La Laguna".

"La adjudicación de estas obras confirma que el esfuerzo coordinado entre administraciones y el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de vida de nuestros barrios está dando resultados concretos", dijo.

Además, añadió que se trata de una intervención de gran envergadura, que permitirá renovar completamente 49 bloques y el entorno urbano del barrio. "Nuestro objetivo es que la intervención pueda comenzar cuanto antes y que los vecinos dispongan de información clara y acompañamiento durante todo el proceso".

Con todo, el coste final de adjudicación asciende a 18.653.221,27 euros, lo que supone una reducción de 1,7 millones de euros respecto al presupuesto base de licitación para la ejecución de las obras, fijado en 20,4 millones de euros.

Este ahorro global del 8,75% confirma que las ofertas se ajustan a los precios actualizados del sector y que el procedimiento se ha resuelto con solvencia técnica y económica, sin ofertas temerarias y garantizando la viabilidad del proyecto.

El Ayuntamiento ha recordado que el presupuesto total del ERRP asciende a 25.090.583,42 euros, incluyendo la redacción de proyectos, actualizaciones de precios, ejecución de obras y el funcionamiento de la oficina específica de atención ciudadana en el barrio.

Aquí, el Consistorio aporta 12.943.651,12 euros, más del 50% del presupuesto total, convirtiéndose en el principal financiador del programa y asumiendo íntegramente los 3.911.143 euros de incremento derivados de la actualización de precios, con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto y evitar que los propietarios tengan que asumir sobrecostes. Los fondos europeos y el Cabildo completan la financiación pública.

La distribución económica del ERRP El Cardonal garantiza una repercusión mínima para los propietarios de esta urbanización de más de 50 años de antigüedad, ya que todas las viviendas incluidas en la actuación son de titularidad privada, la cual hoy requiere una intervención integral para mantener condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad.

Así, la aportación vecinal queda fijada en 173.632,50 euros para el conjunto de las 438 viviendas incluidas en el ERRP, una cuantía colectiva y simbólica que representa solo el 0,69% del presupuesto final y que puede ser incluso muy inferior o nula en los casos declarados vulnerables, por lo que la rehabilitación integral de estos edificios se financia prácticamente con recursos públicos.