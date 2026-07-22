Barreto (ACIT) alerta de pérdidas para Canarias en empleo, inversión y exportación si la Ley del tabaco sale adelante

Archivo - La presidenta de ACIT, la patronal tabaquera de Canarias, Dácil Barreto, durante un acto en Tenerife organizado por la CEOE. - CEOE - RAFAEL ARTURO JIMÉNEZ RIVERO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT), Dácil Barreto, ha recordado que el sector tabaquero en Canarias está considerado como "estratégico" y advirtió que si la nueva Ley del Tabaco anunciada este martes por el Gobierno sale adelante en los términos propuestos ello podría generar un impacto directo negativo sobre el empleo, la inversión y las exportaciones del archipiélago.

Barreto ha mostrado su "preocupación", tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, centrada en reforzar las medidas contra el consumo de tabaco y la regulación de los espacios libres de humo, y ha reclamado que la tramitación incorpore el "máximo rigor institucional y un proceso de diálogo con los sectores afectados, que permita valorar la proporcionalidad, eficacia y alcance real de las medidas propuestas".

ACIT resaltó que el texto inicia ahora un recorrido legislativo "todavía abierto" y que deberá superar distintas fases de consulta, informes y debate parlamentario antes de su eventual aprobación definitiva. Por ello, la asociación considera "imprescindible" que la futura tramitación parlamentaria incorpore una "evaluación detallada del impacto económico, industrial y social que las medidas previstas podrían tener en Canarias, así como un proceso de diálogo con los sectores directamente afectados".

Asimismo, llaman la atención sobre el hecho de que el Proyecto de Ley haya sido aprobado sin recabar el dictamen del Consejo de Estado, pese a que el propio Ministerio de Sanidad contemplaba este trámite en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Para ACIT, una reforma de esta magnitud requiere un "enfoque basado en la evidencia científica y un proceso regulatorio riguroso, transparente y alineado con las mejores prácticas institucionales".

Además, explican, "la propuesta llega en un momento en el que la Unión Europea ya ha iniciado la revisión de su propio marco regulatorio para los productos del tabaco". "Coordinar ambos procesos contribuiría a reforzar la coherencia regulatoria, mejorar la seguridad jurídica y evitar una sucesión de modificaciones normativas en un corto espacio de tiempo", inciden a través de un comunicado recogido por Europa Pres.

BARRETO PIDE AL GOBIERNO "RIGOR, PROPORCIONALIDAD Y EVALUACIÓN"

"Compartimos el objetivo de proteger la salud pública, especialmente en lo referente a la protección de acceso de menores, y avanzar en la reducción del tabaquismo, pero cualquier cambio regulatorio debe abordarse desde el rigor, la proporcionalidad, la evidencia científica y la evaluación previa de sus consecuencias económicas y sociales", señaló Barreto.

Para la representante del sector, "Canarias cuenta con una realidad industrial singular que debe ser escuchada y analizada de forma específica antes de adoptar medidas que puedan afectar a su competitividad".

PIDEN MÁS DEBATE SOBRE LA EQUIPARACIÓN DE PRODUCTOS DIFERENTES

Entre las cuestiones que ACIT considera necesario analizar durante la tramitación figura la "posible equiparación regulatoria de productos del tabaco con características diferentes que podría en el futuro frenar la innovación y la inversión".

"En la misma tramitación, es de vital importancia, en el caso de Canarias, tener en consideración que las islas son un destino turístico líder a nivel mundial, que el turismo (donde juega un papel clave la hostelería, bares, terrazas, etc) es la principal actividad económica del archipiélago (36,8% del PIB regional)", remarcan.

En ese sentido, se declaran preocupados "especialmente" de que la prohibición de fumar en terrazas suponga una "medida excepcional en el ámbito europeo, incluso con regulaciones más estrictas como es el caso de Francia, y, en particular, que esta medida no existe en los países de procedencia de la mayoría de nuestros visitantes". "Esta singularidad podría contribuir a generar incomodidad y conflictos en dichos espacios, afectando negativamente a la experiencia de residentes y turistas y generando impactos socioeconómicos negativos", lamentan.

EL TABACO REPRESENTA CERCA DEL 14% DEL PIB INDUSTRIAL DE CANARIAS

El sector tabaquero representa cerca del 14 por ciento del PIB industrial de las islas Canarias, sostiene más de 6.000 puestos de trabajo y ha consolidado al Archipiélago como principal centro productor de cigarrillos de España. Además, la actividad tabaquera constituye uno de los motores exportadores de Canarias y contribuye a los ingresos públicos y al desarrollo de numerosas empresas auxiliares.

Es por ello, sostienen, que "la asociación considera necesario que la reforma incluya una memoria económica exhaustiva que permita valorar sus posibles consecuencias sobre la actividad productiva, las exportaciones y el conjunto de la cadena de valor asociada al sector".

PIDEN QUE SE ESCUCHE A LOS SECTORES Y TRANSPARENCIA

Los tabaqueros canarios consideran "que la tramitación que ahora se abre debe servir para escuchar a los sectores implicados y analizar con transparencia los efectos de las medidas propuestas". "Las decisiones que afectan a una actividad con un peso tan relevante en la economía de Canarias deben adoptarse con criterios técnicos, sanitarios, económicos y sociales, y contando con la participación de los sectores afectados. Solo desde el equilibrio y la responsabilidad regulatoria será posible avanzar en medidas eficaces que tengan en cuenta la singularidad del Archipiélago", concluyó Barreto.