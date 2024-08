El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI patrullan en la vigilancia de los montes de Tenerife para prevenir fuegos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) participa en la patrulla de vigilancia de los montes de la isla de Tenerife con el objeto de prevenir incendios y en apoyo a las autoridades civiles.

El BHELMA VI además de sus capacidades aeronáuticas, dispone de otras genéricas al servicio de Mando de Canarias, y es en el marco de contribución a la seguridad pública de apoyar a las autoridades civiles, concretamente en la misión de prevención de incendios, en el que participa en la 'Operación Centinela Tinerfeño' en la isla de Tenerife, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa.

En esta operación, el BHELMA VI participa con patrullas terrrestres en vehículos que realizan actividades de vigilancia en los bosques de la isla, así como de disuasión a los potenciales pirómanos que destruyen el patrimonio natural.

Esta misión permite mostrar que el personal de la unidad "está preparado a servir a España tanto en el cielo como en la Tierra", como dice el lema de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra "sicut in coelo et in terra".

Así las "boinas azules" patrullan los montes de Tenerife para aportar seguridad a los espacios naturales y demostrar "una vez más el espíritu de servicio del BHELMA VI más allá de sus helicópteros".