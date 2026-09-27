Los bomberos estabilizan un conato de incendio que afectó a 4.300 m2 de terreno en La Pasadilla (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos estabilizaron durante la pasada noche un conato de incendio que se inició a última hora de este sábado en La Pasadilla, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria), y que ha afectado a unos 4.300 metros cuadrados de terreno.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que agrega que, en concreto, el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) dio por estabilizado el fuego pasadas las 23.00 horas.

Por su parte, los efectivos de bomberos y de Protección Civil han actuado en la zona desde un primer momento y continúan haciéndolo para la extinción del conato.