El Cabildo de Fuerteventura reforzará la vigilancia y el control del uso público en la Isla de Lobos

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura - CEDIDO POR CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura reforzará la vigilancia y el control del uso público en el Parque Natural Islote de Lobos con la puesta en marcha de un nuevo servicio que será gestionado a través de Gesplan.

La actuación forma parte de los 277.434 euros incorporados por el Pleno de la Corporación insular para desarrollar diferentes medidas vinculadas a la gestión medioambiental, la conservación de la biodiversidad y la protección de los espacios naturales de Fuerteventura.

En un comunicado, la presidenta del Cabildo, Lola García, ha señalado que "Lobos es uno de los espacios naturales más valiosos y también uno de los que recibe una mayor presión de visitantes. Tenemos que seguir mejorando su gestión y reforzando el control para garantizar su conservación".

Además, ha incidido en que "proteger nuestros espacios naturales pasa también por ordenar sus usos y adelantarnos a los problemas". "Queremos que quienes visitan Lobos puedan disfrutarlo, pero siempre desde el respeto a un entorno que es especialmente frágil", matizó.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, ha explicado que el nuevo servicio permitirá reforzar las tareas relacionadas con el control del uso público y avanzar en una gestión más adecuada del Parque Natural.

"Se trata de seguir incorporando herramientas que nos permitan cuidar mejor Lobos, mejorar la información y el control y garantizar que las visitas sean compatibles con la protección de sus valores naturales", señala Rodríguez.

NUEVAS ACTUACIONES AMBIENTALES EN LA ISLA

Además de la actuación prevista en Lobos, el Cabildo destinará parte de esta financiación a la creación de una red preliminar de refugios climáticos ante episodios de calor extremo en los espacios naturales protegidos de Fuerteventura, con el objetivo de favorecer la conservación de la biodiversidad.

También se acometerán mejoras en la Estación Biológica de La Oliva, dependiente del Cabildo, concretamente en el techo del aula de educación ambiental, un espacio destinado al conocimiento, la divulgación y el acercamiento de la ciudadanía al patrimonio natural de la Isla.

Asimismo, la Corporación insular continuará reforzando las actuaciones dirigidas a la recuperación y protección de los palmerales naturales de Phoenix canariensis de Fuerteventura, mediante un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para su tratamiento y conservación.

En esta línea, el Cabildo y la Reserva de la Biosfera participan también en el proyecto Palmac, que trabaja en la adaptación de los palmerales frente a factores como las plagas externas y los cambios medioambientales mediante técnicas genéticas y modelos predictivos.