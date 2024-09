El Cabildo de Tenerife destina dos millones a doce ayuntamientos para reducir las pérdidas de agua

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la Federación de Canaria de Municipios (Fecam) han suscrito este lunes un convenio de colaboración para mejorar la red de abastecimiento de agua y tratar de acabar con las fugas en una docena de municipios de menos de 20.000 habitantes.

El protocolo, que implica una subvención de dos millones por parte de la corporación insular y se distribuirá acorde a los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal, permitirá modernizar las redes, aumentar el volumen e introducir mejoras tecnológicas para detectar mejor donde se producen las fugas o los enganches ilegales.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha apuntado que este es uno los "problemas más urgentes" de la isla, y por eso también se suscribió hace algunos meses la declaración de emergencia hídrica, pues muchas redes de abastecimiento están "obsoletas" y los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad técnica ni económica para afrontar su mejora.

Ha destacado que la Fecam "es un aliado" del Cabildo para afrontar esta situación, con un "trabajo encomiable" de sus técnicos para impulsar una "solución coordinada y única", al tiempo que ha subrayado que uno de los casos más graves es el de Icod de los Vinos, que tendrá un "plan específico" porque sus pérdidas superan el 50%.

La presidenta ha insistido también en que el Cabildo ha sido "muy valiente" por afrontar un problema al que "no se mira de cara" porque está bajo tierra y ha dejado claro, no obstante, que las obras "no se hacen de la noche a la mañana" y hay que planificar porque "no se puede levantar el municipio de un día para otro" dado que hay que mantener los servicios a los vecinos.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha valorado la "estrecha colaboración" con los alcaldes en unos momentos "tan duros" debido a la emergencia hídrica, destacando el "esfuerzo" que se ha hecho este verano en municipios como Fasnia o Vilaflor para que se pudiera "sobrevivir" con el abastecimiento porque "no era fácil" y "se ha pasado un verano razonable".

Ha comentado también que es "encomiable" como algunos ayuntamientos han bajado sus pérdidas de agua y su "corresponsabilidad" con el cumplimiento de la declaración de emergencia, al mismo tiempo que ha precisado que la situación de Tenerife "no es peor" que la de otras islas.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, ha agradecido la "disposición" del Cabildo por dar apoyo financiero y técnico a los ayuntamientos en un ejemplo de "cooperación administrativa" dado que los proyectos de aguas son "ambiciosos y muy caros".