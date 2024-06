El Cabildo de Tenerife lanza la campaña 'El orgullo abre puertas, no las cierres tú'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha querido mostrar su compromiso con la diversidad con la presentación de los actos programados dentro de la campaña que ha organizado la Corporación insular con motivo del Día del Orgullo LGBTIQ+ que se celebrará este viernes 28 de junio y cuyo lema es 'El orgullo abre puertas, no las cierres tú'. El evento se ha presentado hoy lunes en el Salón Noble del Cabildo de la mano de la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León.

La directora insular ha destacado la importancia de esta campaña que nace en una etapa nueva, "marcada no ya tanto por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo; no ya por el efectismo, sino por las realidades; unas realidades que son diversas y que de la mano de la primera mujer presidenta se están haciendo realidad. Siendo conscientes de que no es un área más, sino un espacio que afecta a todas las áreas, pues son todos los ámbitos en donde la diversidad está presente y por la que hay que trabajar, para garantizar los derechos, la libertad de sentir y realizarse como ser humano".

"Estamos en una isla bastante sensibilizada, pero queda trabajo por hacer porque nadie es ajeno a la expansión de esos bulos sobre la Ley Trans o el ataque directo que sufren dentro del colectivo, de manera más visible, las mujeres Trans, y está claro que las administraciones públicas no pueden mirar a otro lado y deben aportar y apoyar a este colectivo de la manera que la ley lo permita para remover y eliminar obstáculos que impidan la igualdad efectiva de las personas", añadió.

La campaña por el Día el Orgullo incluye varios actos que tienen el objetivo de sensibilizar y visibilizar a las personas LGBTIQ+. En primer lugar, se ha puesto en marcha una campaña que incluye 24 carteles distribuidos de la siguiente forma: 2 en el tranvía; 10 en Santa Cruz de Tenerife; 5 en La Laguna y uno en los municipios de El Sauzal; en Tacoronte; Los Realejos; Arafo; Tegueste; Granadilla de Abona; Los Abrigos; San Isidro, y Puerto de la Cruz. Además, se han dispuesto un total de siete pantallas LED en distintas ubicaciones del territorio insular y una campaña digital en redes sociales.

Por otra parte, entre las acciones previstas, destacan la instalación de una lona con la imagen del cartel de la campaña. Además, se ha instalado un arco de la diversidad a la entrada del Cabildo de Tenerife donde se reproduce el lema de la campaña y que servirá de escenario para la lectura del manifiesto a cargo de los colectivos el Día del Orgullo. Así mismo, el Museo de la Naturaleza y Arqueología (Muna) acogerá el próximo 30 de junio el ‘Festivalullo con orgullo’, de 17.00 horas a 21.30 horas, y contará con Daniasa Curbelo como presentadora y conductora; Izaskun Legarza que nos ofrecerá un 'Encuentro con los libros'; Omayra Cazorla con 'Yo también fui hetero' e Ida Susal que nos deleitará con un 'Concierto en formación plena'. La entrada será gratuita hasta completar el aforo de 200 personas.