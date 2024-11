El Cabildo de Tenerife regula la subida a pie al Teide con tres tramos horarios y 300 personas al día

La actividad será gratuita hasta que se fije la 'ecotasa', con los residentes exentos, y las empresas tendrán un 20% de las plazas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que el próximo viernes entrará en vigor la regulación de la subida a pie a la cumbre del Teide con un total de 300 personas al día y tres tramos horarios --de 09.00 a 16.00 horas; de 16.00 a 00.00 horas y de 00.00 a 09.00 horas, con 100 personas por tramo--.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno acompañada por el vicepresidente, Lope Afonso, ha detallado que la ruta contará con personal de apoyo del parque nacional durante 24 horas y los 365 días del año y que los excursionistas deberán registrarse a través de la aplicación 'Tenerife ON'.

Las empresas de turismo activo y montañeros federados tendrán un tratamiento diferenciado --las empresas un 20% del total de plazas-- y quienes no cumplan con la normativa deberán abonar una multa de 600 euros y cubrir los gastos de un eventual rescate que oscila entre los 2.000 y los 12.000 euros

Las personas que participen en esta subida, que se circunscribe a los senderos Número 7 (Montaña Blanca-Pico del Teide); 11 (Mirador de la Fortaleza); 23 (Regatones Negros) y 9 (Teide-Pico Viejo), deberán llevar un equipamiento propio de un clima de alta montaña cumpliendo con los estándares fijados por el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.

Para asegurarse de que todos los excursionistas tienen la documentación y el equipamiento en regla --calzado de montaña adecuado, abrigo, manta térmica, agua, móvil con batería cargada y frontal-- se fijarán varios puntos de control a lo largo de la subida.

Además, en condiciones de prealerta se prohibirá el acceso al público en general entre las 16.00 y las 9.00 horas mientras esté vigente la declaración, evitando las horas nocturnas de estancia en la montaña mientras que en caso de alerta y alerta máxima se prohibirá el acceso al público en general y se cerrarán los senderos las 24 horas de día.

Igualmente por cuestiones meteorológicas adversas, principalmente por presencia de hielo, nieve, viento y heladas o por cualquier otra circunstancia que deje impracticable o sin unas mínimas garantías de seguridad para transitar por los senderos de subida o ascenso al pico del Teide, la dirección del Parque Nacional podrá prohibir el acceso procediendo al cierre de los senderos por el tiempo que sea necesario.

No obstante, habrá un tratamiento especial y diferenciado para los montañeros federados y las empresas de turismo activo que deberán justificar convenientemente su capacidad, disponer de los medios adecuados y precisos y solicitar un permiso especial cuando el terreno estuviese cubierto de hielo o nieve.

Para acceder desde la Rambleta del teleférico al pico se mantiene el permiso adicional que hay que solicitar a través de la web de 'Volcano Teide'.

MINIMIZAR IMPRUDENCIAS Y EVITAR LA MASIFICACIÓN

Dávila ha afirmado que la subida será gratuita por ahora dado que el Cabildo no tiene organizada la estructura organizativa de una 'ecotasa' como la del barranco de Masca, pero ha avanzado que en el futuro se empezará a cobrar y la recaudación irá destinada a la conservación del propio parque, con los residentes en la isla exentos y los canarios con algún tipo de descuento.

Ha señalado que el objetivo de este nuevo ordenamiento es "minimizar las imprudencias y negligencias que terminan con un rescate y, en algunos casos, con un accidente" y evitar la "masificación" en el parque nacional pues genera deterioro medioambiental.

Asimismo ha indicado que se trata de proporcionar una experiencia "más satisfactoria y segura" para los visitantes y acabar con el intrusismo en el subsector del turismo activo dado que se han detectado guía "pirata" que ofrecían este servicio.

La presidenta ha afirmado que "no hay ningún tipo de problema competencial" aunque no esté aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, pues el Cabildo puede "controlar y vigilar" el acceso al parque con competencias delegadas que serán transferidas a partir del 1 de enero. "No nos hemos lanzado", ha precisado.

Para ayudar a la correcta organización de la subida, el Cabildo ha anunciado este miércoles una inversión de más de un millón de euros para cambiar más de 2.000 carteles e indicaciones que hay en el parque con el fin de que la señalética sea más homogénea, moderna y en varios idiomas, dado que la mayor parte de quienes suben al pico son extranjeros.