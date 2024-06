Campos niega fractura entre ejecutiva y alcaldes de NC-BC pero pide que el debate sea interno: "Estas cosas no ayudan"

El portavoz parlamentario remite a los 'críticos' a la ejecutiva de esta semana y no entiende que se cuestione el liderazgo por las europeas



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, ha instado este martes al sector más crítico con la dirección de la ejecutiva a que plantee sus demandas en los órganos internos del partido y no a través de las redes sociales o los medios de comunicación si bien se ha negado a reconocer una fractura dentro del partido.

"Estas cosas no ayudan", ha señalado en referencia al 'tuit' del alcalde de Gáldar y consejero del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, en el que pedía dimisiones tras los resultados de las elecciones europeas, en línea con lo que ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente de Sumar.

Campos ha avanzado que ya se ha convocado una reunión de la ejecutiva para este viernes con el fin de analizar los resultados y cree que es "en ese ámbito, en el interno, donde deben de discutirse", admitiendo que dentro de una organización política hay distintas voces y distintas sensibilidades.

"Obviamente no cuestiono el que se pueda pensar de una manera u otra sino que sí cuestiono la forma", ha indicado, subrayado que el destinatario de los mensajes es el presidente de la formación, Román Rodríguez. "Es evidente", ha apuntado.

En esa línea ha insistido en que la apertura de debates dentro del partido "siempre es positivo" y no hay "ningún problema" en afrontarlos pero dentro de los órganos y los cauces establecidos y en su momento, además, se eligió a la actual dirección.

Campos no entiende que se "intente cuestionarla" por los resultados de las europeas dado el "papel" limitado que pueda jugar un partido como NC-BC en unas elecciones de este tipo aparte de que sí se han logrado los "objetivos primarios" de la coalición, que era lograr que los temas canarios estuvieran en la agenda europea y se han obtenido tres actas de eurodiputado.

Además ha señalado que la candidata, Lorena López, será asesora de Vicent Marzá, eurodiputado de Compromís.

Ha apuntado que NC-BC "siempre" participa en todas las elecciones, más allá de si puede ganar o no y cree que también han contribuido, aunque sea de forma modesta, a contener el avance de la ultraderecha en las islas.

El portavoz canarista espera que se pueda hablar con "tranquilidad" de todos estos asuntos en la próxima ejecutiva y siempre de manera interna, reconociendo que las críticas e insinuaciones a través de las redes sociales "no ayudan a contribuir un clima de diálogo".

Ha asumido que no está contento con la situación interna pero se ha negado a hablar de fractura entre ejecutiva y el bloque de alcaldes de la formación.

"Yo creo que no porque creo que cada uno expresa su opinión sobre estas cuestiones y vuelvo y reitero a mí me parece legítimo que cada uno pueda pensar lo que quiera sobre cualquier tema desde la dirección, desde las alianzas, sobre un plan de trabajo, sobre presentarnos o no a unas elecciones o de qué forma sobre un posicionamiento, si me apura sobre el alquiler vacacional, eso es legítimo dentro de una organización, pero una vez que se decide algo dentro de la organización tenemos que hacer un bloque", ha comentado.

Sobre la posibilidad de que haya cargos de CC instigando cambios políticos en la dirección de NC-BC ha reconocido que "cuando hay crisis siempre hay gente merodeando alrededor" y algunos ni siquiera "se han escondido" pero ha dejado claro que las decisiones sobre el futuro las tomará el partido.

"Opinar podrán opinar lo que quieran, pero las decisiones las tomaremos obviamente en Nueva Canarias. Y en ese sentido, la hoja de ruta por nuestra parte está clara. Lo que otros anhelen o interpreten de otras organizaciones políticas es su cuestión", ha destacado.

Sobre una eventual alianza o fusión con CC ha señalado que fue el negociador de las pasadas elecciones generales y dijeron que "no" pese a que había "serias opciones" de conseguir más diputados nacionalistas.

"Por tanto, cuando escucho ahora algunas voces dentro de Coalición Canaria apelando a la reunificación y que tenemos que ir juntos, la verdad es que me sorprende, porque vuelvo y reitero, fui yo quien participó en esas reuniones y quien fue recibiendo un no detrás de otro cada vez que planteábamos la posibilidad de concurrir juntos a esas elecciones generales", ha señalado.