Canarias busca a Junts para alcanzar los 176 votos en el Congreso que permitan la distribución de menores migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias trabaja con Junts para alcanzar los 176 votos necesarios en el Congreso de los Diputados que le permitan sacar adelante la distribución de 4.400 menores migrantes no acompañados --4.000 desde el archipiélago y 400 desde Ceuta-- con el resto de comunidades autónomas.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, así lo ha señalado este martes en declaraciones a los periodistas tras el encuentro entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y los portavoces parlamentarios sobre el Pacto Migratorio de Canarias, en la que aseguró se ha reafirmado el compromiso de "tener una sola voz" para abordar el drama humanitario que se vive en el archipiélago "desde hace ya casi 17, 18 meses".

Actualmente, dijo, hay un texto consensuado con el Gobierno del Estado, que este martes será sometido en una reunión de la interministerial, posterior al Consejo de Ministros, para poder definir las "dos dudas" que siguen estando, tales como citó la relacionada con la financiación de la medida en sí para la distribución de los 4.400 menores --durante cuánto tiempo se financia, a qué precio medio--, y, por otra parte, el criterio de distribución de esos menores entre el resto de comunidades autónomas.

Al respecto, expuso que Canarias aboga por un sistema "relativamente complejo", centrado en el menor y su "mejor" bienestar, mientras que el Gobierno de España aboga por un "criterio netamente poblacional, en función de la población, una distribución".

SE BUSCAN 176 VOTOS

Cabello aseguró que estas dudas quedarán "despejadas en el día de hoy", para que en los primeros días de febrero todas las fuerzas políticas de Canarias, a excepción de Vox, se desplacen a Madrid para acudir al Congreso de los Diputados e intentar conseguir el apoyo de 176 votos para que sea posible el reparto de esos 4.400 menores.

Lo que se espera, agregó, es que sea una distribución con "cierto grado de contestación" y con un documento jurídico "sólido, que resista cualquier tipo de recurso". En este sentido, apuntó que el que se haga por decreto ley o proposición de ley dependerá del informe de la Abogacía del Estado, si bien el Gobierno canario plantea el texto como decreto ley al considerar que la tramitación es "más urgente" y ante la respuesta "urgente" que necesita.

Por ello, Cabello ha incidido en que lo que busca el Gobierno canario es que el texto pueda ser aprobado por 176 votos, que "es lo que necesita para salir adelante", para cuando llegue ese momento en el Congreso "cada partido político tendrá que reflejar cuál es su postura".

En relación con ello, ha subrayado que el presidente canario ha mantenido este martes conversaciones con representantes de Junts para continuar "avanzando" en el apoyo al texto. Agregó que tras compartir información con la formación catalana, "a priori, han mostrado la voluntad" de tener un acuerdo de estas características.

Esto se enmarca, admitió, ante el "contexto de crispación política" que hay a nivel estatal, que "condiciona cualquier tipo de acuerdo" que pueda dar una solución.

Sin embargo, puntualizó que desde Canarias "no" pueden rendirse, por lo que consideró que se deben seguir dando pasos para lograr una distribución "puntual que aligere la situación de colapso" actual y se permita la redistribución de los menores "a la mayor urgencia posible".

Cuestionado si la búsqueda de Junts se hace al entender que el apoyo del PP está perdido, aseguró que "no" dan "por perdido a nadie", ya que indicó que intentarán alcanzar los acuerdos en todas las mesas de negociaciones en las que estén. De todos modos, afirmó que el PP en Canarias "está en esta solución también y forma parte de esta solución".

"ESTAMOS EN EL MINUTO UNO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en Canarias, Luz Reverón, si bien agradeció a Clavijo el trabajo que está haciendo en materia migratoria, lamentó que se esté "en el minuto uno de hace un año" porque el Gobierno de España "todavía no" ha realizado la distribución de los menores, "ni ha puesto sobre la mesa cuáles son los criterios" para poder distribuir estos menores migrantes no acompañados, ni el tema de la financiación.

"El Gobierno de España no quiere hablar de financiación, no ha mandado el dinero al que se ha comprometido y tenemos que darle a los menores la mejor calidad, no solamente desde Canarias, sino desde el resto de las comunidades autónomas", apuntilló tras el encuentro.

Reverón ha negado que el PP ponga excusas y ha recordado que "desde el minuto uno" han dicho siempre lo mismo: "distribución entre todas las comunidades autónomas sin excepción, financiación suficiente para poder atender esos menores y, por supuesto, el despliegue del Frontex" para el control de fronteras.

Sin embargo, subrayó, el Gobierno de España "no" quiere desplegar el Frontex en Canarias, y los acusó de "cambiar de opinión continuamente".

Ante ello, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, consideró que en la fase actual de búsqueda de acuerdo político con otros partidos políticos, el PP "se excluye de esta posibilidad", ya que apuntó que "ha ido demostrando una y otra vez" que vota "sistemáticamente en contra" de los intereses de Canarias.

Además insistió en que "utilizar la financiación como una excusa es simplemente una excusa" porque el Gobierno central ha dicho, matizó, que la financiación "no es un problema para llegar a un acuerdo sobre la inmigración".

"En ese debate no vamos a avanzar, ni lo vamos a permitir que el Gobierno de Canarias utilice un asunto que está resuelto, en términos políticos, de que cómo lógicamente el Gobierno de España es consciente de que si se va a tomar una acción de esta naturaleza, solidaria, (...) tiene que colaborar en la financiación de esta iniciativa. Eso está absolutamente claro", apuntilló.

Asimismo consideró "importante" el encuentro que habrá próximamente con los grupos políticos en el Congreso, y en el que Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres estarán acompañados de la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias.

CC PIDE AL PP "ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"

Por otro lado, el portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán (CC), si bien valoró el trabajo para sacar adelante la distribución extraordinaria de menores migrantes, insistió en la importancia de "seguir avanzando, aunque sea de forma colateral", en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En cuanto a la búsqueda de apoyos para la distribución puntual de menores, Barragán señaló que "se está intentando" con uno de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, como es Junts, pero matizó que "no" hay que despistarse tampoco con el PP, que gobierna en Canarias junto a CC, por lo que aseguró que le van a exigir "con la misma fuerza" que esté "a la altura" de las circunstancias.

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias en la cámara regional, Luis Campos, subrayó que esta situación se produce porque "se ha ido fracasando, fundamentalmente por la actitud del PP, negando o votando en contra en los momentos en que ha sido posible" alcanzar un acuerdo.

Así, consideró, que si finalmente esta distribución extraordinaria sale adelante, será "sin la participación" del PP y "el siguiente paso del PP en las comunidades donde gobierna será presentar recursos de inconstitucionalidad".

Finalmente el diputado regional de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramón Ramos Chinea, reconoció el "gran trabajo" de los servicios jurídicos de este Gobierno de Canarias preparando un texto para que realmente en las Cortes sea tenido en cuenta y se puede definitivamente hacer "realidad ese reparto tan necesario" de los menores, ya que el archipiélago carece "de los medios tanto económicos como humanos" para poder atenderlos.