Canarias declara la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, y en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria a partir de las 18.00 horas de este miércoles, 2 de octubre.

La decisión ha sido adoptada ante las previsiones meteorológicas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles que indican viento del nordeste fuerza 6 y 7 (39 - 61 km/h) con rachas muy fuertes (60-80 km/h) en alta mar entre las islas, así como en los litorales del sureste y noroeste, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

También se prevé predominio de la fuerte marejada, con áreas locales de mar gruesa en alta mar y mar de fondo del norte de uno a dos metros. Se prevé además oleaje de mar combinada de dos a tres metros en las zonas afectadas por el viento.

Ante este empeoramiento del estado del mar, el Gobierno de Canarias invita a seguir la campaña de concienciación ciudadana 'En el mar, no te la juegues', destinada a recuperar "el respeto al mar" y reducir las "inasumibles y trágicas" cifras de fallecidos por ahogamiento en las islas, a la que se puede acceder a través de radio y la televisión, redes sociales y prensa digital entre otros soportes.

Para evitar situaciones de riesgo en el litoral, es conveniente aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia. Asimismo indican que si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no se debe permanecer cerca del mar, ni acercarse, aunque se calme de repente.

Para no sufrir accidentes, matizan, es de "vital importancia" no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar donde puedan ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Por seguridad, no se debe olvidar que en las playas con bandera roja está prohibido el baño y se deben seguir siempre las indicaciones del personal de salvamento y socorrismo.

A esta prealerta se suma la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, que afecta a las islas occidentales y Gran Canaria también, y que permanece activa desde el pasado mes de marzo.

La sequía meteorológica hizo necesario ampliar su vigencia, y no finalizarla el pasado 30 de septiembre como suele ser habitual, hasta que mejore la situación y se registren lluvias en el archipiélago.

En relación con ello, el Gobierno de Canarias recuerda que en el caso de ver humo en zona de monte es necesario llamar inmediatamente al 112 para alertar de lo que ocurre y dar una ubicación lo "más exacta posible de dónde lo está viendo".

También solicita a la población que extreme las precauciones en el monte para evitar incendios como, por ejemplo, no tirar colillas encendidas, ni cerillas y evitar dejar desperdicios en zonas arboladas*

Ante cualquier emergencia, es de "vital importancia" alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.