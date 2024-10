Canarias se declara "transparente" para el Gobierno y cifra en 30 millones el sobrecoste sanitario por la inmigración

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha asegurado este miércoles que las islas son "absolutamente transparentes para el gobierno de España" en materia de inmigración y ha estimado el sobrecoste para la sanidad de las islas en torno a los 30 millones de euros, solo en este año 2024.

Así, precisó que esa cantidad no incluye los ingresos hospitalarios sino solo los equipos sanitarios especializados a pie de playa y la incorporación de nuevas ambulancias, dado que Cruz Roja "no puede cumplir con ese compromiso" de asistencia por sí sola.

"No solo lo tenemos en El Hierro, sino en Tenerife, Lanzarote, El Hierro, lógicamente en Gran Canaria. Ahí tenemos en todas las islas equipos extras de este tipo de personal que los atienden a pie de playa", indicó durante su intervención en la plataforma de Desayunos Socio-Sanitarios organizada por Europa Press.

Así, Monzón consideró que el sistema público de salud en Canarias "no se ha tensionado más por la llegada de inmigrantes irregulares, básicamente porque" la administración canaria ha "tenido que incrementar su presupuesto para poder contratar equipos especializados en atención a pie de playa y poder dar la atención que le correspondería realmente al Gobierno central".

"Es una competencia del Gobierno, de hecho ellos tienen con Cruz Roja un convenio donde supuestamente deberían poner personal sanitario, pero la falta de personal sanitario en el mercado laboral en sí hace que Cruz Roja no pueda cumplir con ese compromiso y por tanto nosotros ante esta situación hemos puesto equipos sanitarios especializados a pie de playa", explicó.

MONZÓN: "EL GOBIERNO DE ESPAÑA NO NOS HACE CASO"

Esos equipos supusieron 16 millones de euros de incremento en el presupuesto de 2023 y este año calcula que se van a alcanzar esos 30 millones de euros. "Yo cada vez que hay una interterritorial en ruegos y preguntas, ruego y pregunto. La ministra siempre lo entiende, buenamente entiende la situación, entiende que ya de por sí Canarias no es la comunidad mejor financiada a nivel de salud y no nos podemos permitir el lujo de no dedicar 30 millones a la mejora de la sanidad, pero no nos hacen caso, no nos hacen caso ni políticamente ni sanitariamente. Somos absolutamente transparentes para el gobierno de España, en ese sentido; no nos hacen ningún caso", lamentó.

Así, la consejera explico que Canarias ha sido responsable y ha atendido una "una crisis humanitaria" en la que "no nos queda otro remedio que estar ahí y atenderlo con toda la profesionalidad del mundo y el cariño del mundo".