Canarias espera reunirse durante octubre con el Estado para seguir abordando la cogestión de los aeropuertos

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha esperado este lunes que, "más pronto que tarde" el Ejecutivo pueda mantener una nueva reunión con el Estado para continuar abordando la cogestión de los aeropuertos de las islas, un encuentro que confía en que pueda celebrarse antes de que finalice octubre.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también viceconsejero de Presidencia ha explicado que actualmente ambas administraciones siguen intercambiando documentación de cara a la celebración de este nuevo encuentro.

"Seguimos intercambiando documentación, seguimos estando en contacto", ha apuntado el portavoz, que ha incidido en que espera que el próximo encuentro pueda producirse "más pronto que tarde" y, en todo caso, "antes de final o a lo largo del mes de octubre".

Cabello ha señalado que la intención es continuar trabajando y compartiendo documentación entre las administraciones de cara a esta próxima reunión, dentro de las conversaciones que mantienen sobre la situación y las necesidades de las infraestructuras aeroportuarias de Canarias.