Canarias no renunciará al 75% de descuento e insiste en controlar los precios de los vuelos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha destacado que no piensa renunciar al descuento del 75% para los residentes en las islas a la hora de viajar a la Península y ha insistido en que lo que hay que controlar son los precios de los vuelos, no la subvención.

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves por vía telemática se ser cuestionado por el último informe realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre este tema.

"El Gobierno de Canarias no está dispuesto a renunciar. ¿Y por qué se formula esa pregunta? En primer lugar debemos empezar a hablar de otra manera, es técnicamente una subvención porque lo hemos llamado así pero en realidad no lo es, es un derecho que tenemos a que los viajes a la península cueste menos", aseveró.

Pérez hizo especial hincapié que "no se piensa renunciar", del mismo modo que no se ha hecho cada vez que un organismo estatal pregunta "si es útil o no lo es".

Para el también consejero de Sanidad, lo que hay que limitar no es la subvención, sino los precios de los vuelos. "Y algunas autoridades que --añadió-- hablan desde ciertos micrófonos sobre que deben limitar las subvenciones, a lo mejor deberían ocuparse de que se limiten las subidas de precio".

"Del 75%, desde luego el Gobierno de Canarias no solo no piensa renunciar, sino que cuando el consejero de Transporte, Sebastián Franquis, que está muy encima de esta materia, culmine las gestiones que inició hace unos días, habrá una actuación conjunta con los otros territorios españoles en los que hay mecanismos similares", concluyó