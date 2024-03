Canarias no solicitará a Europa unos 10 millones por mascarillas entregadas sin las condiciones "exigibles"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha indicado este lunes que el Ejecutivo regional no solicitará a la Unión Europea los 10 millones de euros --adelantados por el Gobierno autonómico-- que costaron mascarillas adquiridas durante la pandemia del coronavirus y que fueron entregadas posiblemente sin tener las condiciones "exigibles".

Así lo ha manifestado Asián durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, después de puntualizar que cuando se habla de la compra de mascarillas durante la pandemia habría que distinguir "tres tipos".

En concreto, matizó que por un lado están las aportaciones de mascarillaz que "nunca se hicieron y que están judicializadas", sobre las que apuntó que no hay "ninguna" novedad; las otras mascarillas que "prestaron el servicio y que también están judicializadas por temas de delito contra la hacienda pública"; y las que se entregaron pero "a lo mejor no con las condiciones que eran exigibles".

"Ahí sí hay un núcleo de 10 millones que hemos desertificado, es decir, desertificar quiere decir que una vez que se han pagado y se han justificado en la Dirección general de Presupuestos, en un primer control y posteriormente la intervención, lo certifica para que sean financiados por los fondos europeos. Al observar todas estas irregularidades que se han ido produciendo y, a instancia de la Comisión Europea, de las autoridades europeas, hemos desertificado por importe aproximado de 10 millones", explicó.

Aclaró la consejera que "no" se va a solicitar los fondos europeos por esas mascarillas que "están en duda si cumplen o no los requisitos" al entender que "sería complicar aún mucho más la situación".

Asián indicó que para recibir los fondos europeos normalmente la comunidad autónoma los anticipa y después hay un proceso de justificación. En este caso, apuntó que si la mascarilla no llega, que "no" es el caso, "no se puede justificar", pero las mascarillas cuya adquisición sí se justificaron, sí está dentro de los programas previstos dentro de los fondos europeos, se cargan a los mismos y reembolsan lo pagado.

Ahora, dijo, cuando se estudie a fondo la cuestión, tanto con el Servicio Canario de Salud, que tendrá que exponer las cuestiones detalladas de la contratación, con los datos que de la propia Consejería de Hacienda, de presupuestos y de la intervención, se irá a los servicios jurídicos que decidirán cuál va a ser la postura de la comunidad autónoma pero "todavía eso está en estudio".