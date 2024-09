Las capitales canarias acogen en diciembre un festival que se centrará en derechos humanos, cultura e inclusión

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional Culture & Business Pride, centrado en la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, regresa con una edición especial y pre-navideña que por primera vez se desarrollará en Las Palmas de Gran Canaria, que debuta como sede principal, y en Santa Cruz de Tenerife, que continúa siendo un "punto clave" para el evento.

En concreto, el festival se desarrollará del 3 al 7 de diciembre de 2024, tiempo en el que ambas capitales se convertirán en el epicentro internacional de los derechos humanos, la cultura y la inclusión, con un programa enriquecido que culmina en los conciertos por los Derechos Humanos, que protagonizarán los reconocidos artistas internacionales Keane y Mika, ambos con conciertos exclusivos en España, según ha informado la organización en nota de prensa.

El concierto por los Derechos Humanos contará con la participación de dos grandes figuras de la música internacional como es la formación británica Keane y el multifacético artista libanés Mika, que encabezan el cartel de actuaciones de esta edición, que se celebrará consecutivamente en las dos sedes del festival: el 6 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife y el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Para Keane, ganadores del Brit Award en 2008, esta será su única aparición en España dentro del marco de Culture & Business Pride. La icónica banda de Sussex, conocida por temas como 'Somewhere Only We Know' y 'Everybody's Changing', ofrecerá un espectáculo exclusivo en el que repasarán sus mayores éxitos en su gira del 20 aniversario de 'Hopes and Fears', su disco más emblemático en el contexto de su gira mundial de 2024.

Mika, por su parte, aclamado por su carismática presencia escénica y su trayectoria multifacética, llegará a Canarias para presentar su último trabajo discográfico, 'Que ta tête fleurisse toujours' (2023). El libanés será otro reclamo internacional que encabezará el line up del Concierto por los Derechos Humanos.

Las entradas para ambos conciertos están a la venta a través de las plataformas Tomatickets y Última Entrada.

Este año Culture & Business Pride ha optado por expandir su alcance y celebrar, simultáneamente en Gran Canaria y Tenerife, dos destinos tradicionalmente asociados a la diversidad y a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

El nuevo formato permitirá duplicar la oferta cultural, social y empresarial del festival con actividades que incluyen conferencias y mesas redondas con la participación de figuras nacionales e internacionales del activismo y los derechos humanos, la celebración de la Gala Alan Turing LGTBIQ+ Awards, donde se reconocerán a personalidades y entidades que han destacado por su labor en favor de la igualdad, actividades de networking, y fiestas como La MaryXmas que será una de las novedades de esta edición Navideña.

De esta forma se busca ofrecer un espacio inclusivo y abierto para el intercambio de ideas, experiencias y oportunidades de colaboración en torno a la diversidad y los derechos LGTBIQ+.

Se trata, señalan, otra forma de orgullo bajo el lema 'Another way of Loving, another way of Pride', ofreciendo una propuesta alternativa a las celebraciones tradicionales del Orgullo, ya que se trata de una agenda diversa que combina cultura, entretenimiento y divulgación.

El festival está orientado a todos los públicos y se posiciona como un espacio 100 por 100 accesible y heterofriendly, abriendo sus puertas a cualquier persona que desee formar parte de este encuentro, independientemente de su identidad o preferencias.

Finalmente indican que desde su creación en Tenerife, Culture & Business Pride ha atraído a más de 100.000 asistentes, convirtiéndose en una referencia internacional por su compromiso con la inclusión y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. En 2024, con la incorporación de Gran Canaria como nueva sede principal, el festival amplía su impacto y continúa consolidándose como un referente mundial en la promoción de la igualdad y los derechos humanos.

El festival tiene el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas, Promotur Turismo dependiente del Gobierno de Canarias y las concejalías de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.