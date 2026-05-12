Cáritas advierte de que el sinhogarismo es ya una "emergencia de salud pública" que en Tenerife afecta a 2.853 personas

Presentación en el Cabildo de Tenerife de la sexta edición del informe Exclusión Residencial Extrema en la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha advertido este martes que el sinhogarismo, que en Tenerife ya afecta a 2.853 personas, no solo es ya una emergencia social sino también "de salud pública" que debe afrontarse con respuestas "integrales y coordinadas", con un procedimiento que dote a los afectados de acompañamiento social, atención sanitaria y psicológica, apoyo jurídico y procesos de inserción y de estabilidad.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa ofrecida en el Cabildo de Tenerife junto a la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y el técnico del área de Vivienda e Inclusión Social y coordinador de estudios, José Antonio Díez, que ha disgregado los detalles de la sexta edición de este estudio, que advierte de cómo, "en apenas cinco años", ha aumentado en la isla el número de personas en situación de sinogarismo extremo.

Ha recordado las "historias de sufrimiento y de pérdida" que se esconden tras las cifras, y que evidenciarían la "enorme vulnerabilidad emocional y psicológica" de estas personas, ya que, atendiendo a los datos del estudio, "del 40,3% de personas sinhogar diagnosticadas con enfermedades crónicas, un 13,2% se corresponden a personas con problemáticas de salud mental grave": "Ya no podemos hablar, únicamente, de una cuestión social u habitacional".

ASENTAMIENTOS INFORMALES

Y a esta situación también se suma la realidad de esas "personas con empleo, con pensiones, o incluso con redes familiares" y que, aún así, "no pueden acceder a una vivienda" y, por tanto, se ven "obligadas" a vivir en "caravanas, vehículos adaptados u estructuras improvisadas" porque el mercado residencial "las expulsa".

"Esto nos demuestra hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social esencial", ha añadido Rognoni en una clara apelación a las conclusiones del estudio insular que advierten, además, cómo estos denominados 'asentamientos informales' surgen como una realidad social relativamente reciente que, en caso de que se "mantenga y cronifique" en el tiempo puede suponer, también, "un problema" a largo o medio plazo.

Durante su intervención, el presidente de Cáritas Diocesana de Tenerife ha defendido la necesidad de ampliar el parque de vivienda disponible, de facilitar el acceso al alquiler y garantizar los mecanismos de prevención necesarios para evitar que "más personas terminen en una situación de calle de la que luego no puedan salir".

FORTALECER RECURSOS EN CALLE

En segundo lugar, --ha proseguido--, resultaría "imprescindible" avanzar hacia "respuestas integrales y coordinadas", como las que ya asegura que se están intentando llevar desde las entidades sociales de la mano con las administraciones públicas. Cuestión a la que ha sumado lo "fundamental" que resultaría "agilizar" procedimientos básicos como el empadronamiento: "Sin él muchas personas quedan directamente fuera de su hogar".

Junto a ello ha considerado "clave" fortalecer los equipos 'puente' entre la calle y los servicios sociales y los recursos sanitarios para "evitar" que las personas queden atrapadas en "circuitos de abandono institucional".

Durante su intervención, la directora insular, Yolanda Baumgartner, ha destacado "la necesidad" de seguir avanzando hacia una respuesta insular "más coordinada, estructurada y conectada entre administraciones, entidades sociales y profesionales" frente a una realidad "cada vez más compleja y sostenida en el tiempo".

DIAGNÓSTICO EN TENERIFE

El Estudio de Sinhogarismo en Tenerife, construido con el trabajo de intervención directa que desarrollan diariamente entidades y recursos especializados, no busca funcionar como un "censo exacto" de la realidad del sinhogarismo en Tenerife, sino como una herramienta de análisis y aproximación que permita detectar tendencias, identificar necesidades emergentes y comprender mejor cómo está evolucionando esta problemática en la isla.

En este contexto, el documento identifica actualmente a 2.853 personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife. Analiza, además, aspectos como la distribución territorial de los casos, los perfiles sociales y de género, las situaciones de vivienda insegura o inadecuada y el impacto que tienen factores como la precariedad económica, la salud mental, las adicciones o la ausencia de redes de apoyo en estos contextos.

Por tipo de situación de exclusión social, un 87,7% de los afectados (2.504) estaría residiendo a la intemperie o en estructuras improvisadas. En el caso opuesto, y de la cifra total de personas en vulnerabilidad analizadas en este estudio, soo un 14,9 % contaría con acceso a alternativas alojativas de las instituciones.

Santa Cruz, Arona, La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje y Granadilla continúan reuniendo la "mayor ratio o densidad" de estos casos detectados en la distribución insular del sinhogarismo: "Los municipios más pequeños han perdido porcentaje mientras ha habido una centrificación en esos seis municipios tinerfeños", han puntualizado.

De este modo, Tenerife contaría con cuatro áreas en su geografía que concentrarían el mayor número de casos, con el área metropolitana (Santa Cruz-La Laguna) a la cabeza, que acapararía el 47.9% de los casos.

OTROS DETALLES

Con respecto a la distinción por género, se sigue identificando un grupo de media de un 25% de mujeres en esta situación --en los últimos años siempre habría rondado su presencia en torno a un 24.7%--, aunque persiste el "sinhogarismo oculto o invisibilizado" de este colectivo a través de estrategias que "intentan" evitar la calle.

Y las personas trans, que configurarán un 0,7%, sigue siendo "un grupo tan vulnerable" como el de las mujeres, sobre todo en lo relativo a situaciones de experiencias de violencia que puedan producirse en calle.

En relación al origen de las personas sinhogar o en situación de sinhogarismo en la isla, el estudio detecta que sigue habiendo un porcentaje "mayor" de personas nacionales (52,3%) y un aumento del 6% de extranjeros.

"Reiteramos, como cada año, el porcentaje tan alto que hay de personas con problemáticas de salud o diagnósticos de salud de enfermedades crónicas, elevadas con un 40,3%", ha puntualizado José Antonio Díez, que ha detallado, además, cómo un 13,2% de ese colectivo corresponden a personas con problemas de salud mental grave.

Asimismo, los diagnósticos de depresión crónica y ansiedad crónica llegan a alcanzar un 26,9%, cifras que encajarían en un entorno de "precaridad" y que también quedaría asociado a segundas enfermedades físicas.