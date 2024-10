Cáritas Tenerife constata la "cronificación" del sinhogarismo, con más de 2.500 personas atendidas en 2023

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Tenerife acompañó el año pasado a más de 2.500 personas en situación de sin hogarismo en la provincia tinerfeña.

De ellas, 2.308 fueron apoyadas por el proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) y otras 254 fueron acogidas en alguno de los siete recursos alojativos para este colectivo que gestiona la entidad en la isla de Tenerife, donde se proporciona cobertura de necesidades básicas y acompañamiento psico-socioeducativo y para la mejora de la empleabilidad.

Del total de atendidas, además, 19 fueron familias monomarentales (mujeres solas con hijos e hijas menores a su cargo).

Según los datos recogidos por Cáritas tanto en su Memoria Institucional como en su IV Estudio sobre Exclusión Residencial Extrema, la mayor parte de las personas en situación de sin hogar se localizan en los municipios de Santa Cruz de Tenerife (un 36,2% del total), Arona (12,7%) La Laguna (12%), Adeje (8%), Puerto de la Cruz (8%) Granadilla de Abona, con un 5,2% del total de casos.

Para reivindicar el derecho a una vivienda digna y segura, y con motivo del 'Día Internacional de la Personas Sin Hogar' --que se celebra este domingo-- personas participantes de los proyectos de Cáritas, junto a personal técnico, sacerdotes, equipo directivo y voluntariado de la entidad realizaron ayer una concentración a las puertas del Parlamento de Canarias, donde exigieron un compromiso para erradicar esta problemática, que afecta a millones de personas en nuestro país.

No en vano, Cáritas Diocesana de Tenerife constata la "cronificación" de del sinhogarismo, ya que las cifras vienen siendo similares a las de los últimos cinco años.

CASI EL 50%, A LA INTEMPERIE

Casi el 50% de estas personas se encuentra viviendo a la intemperie en espacios públicos sin ningún tipo de cobertura alojativa.

A este grupo se suma otro 21,5% de personas que residen en estructuras improvisadas (vehículos, cuevas, chabolismo) o edificaciones no habitables, como garajes, trasteros, edificios en obras.

A su vez, otro 15,4% accede a recursos alojativos nocturnos, cubriendo parcialmente el acceso a un espacio alojativo seguro y digno durante parte del día.

El acto de este jueves junto al Parlamento de Canarias, que se enmarca en la campaña nacional 'Caminemos juntos', incluyó diversos testimonios de personas atendidas por Cáritas y la lectura de un manifiesto en el que se afirma que "es necesario y urgente" seguir sensibilizándose como sociedad y "continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas".

Como explicó Tersi Castro, coordinadora del área de Inclusión Social y Vivienda de Cáritas Diocesana de Tenerife, "la falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad".

Entre ellas, destacan "la falta de intimidad, las dificultades de acceso a un trabajo decente y a una vivienda adecuada, las trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento, o los problemas de salud física y mental", señaló.

SALUD MENTAL

En su opinión, "la salud mental merece especial atención, ya que es tanto un factor de riesgo como una consecuencia del sinhogarismo. Las crisis personales y las situaciones estresantes suelen ser detonantes que llevan a la persona a perder su hogar".

Algunos de los testimonios de personas acompañadas por Cáritas describen muy bien la difícil situación que atraviesan las personas en situación de calle: "Yo entré a trabajar en un sitio, donde algunos sabían que yo estaba en la calle, y ya empezaron los chantajes. Estaba trabajando bien y de repente llegó el jefe '¿tú estás en la calle? Es que gente así aquí.. Luego falta algo y ya no sabemos quién ha sido'".

"Una persona que está en la calle, no puede ir al baño. A ver los hombres, está mal dicho no, pero se pueden poner detrás de contenedor. Una mujer es muy diferente. Es que no hay lavabos públicos y es una necesidad básica ir al baño. Como no lleves encima 2 o 3 euro para entrar en un bar y tienes apretón a ver dónde lo haces", recogen otros mensajes.

En el contexto estatal y según recoge el INE (2022), hay 28.552 personas en situación de sin hogar, lo que supone un aumento del 24,5% desde la última cifra publicada el año 2012.

No obstante, "se prevé que el volumen real del sinhogarismo sea mucho mayor, desde esta realidad, también se creó la Estrategia Nacional contra el sinhogarismo a España (2023-30), estrategia, que debe convertirse en ley de obligado cumplimiento si queremos dar pasos hacia adelante", apuntó Tersi Castro.