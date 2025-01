CC lleva una PNL al Congreso para reclamar financiación y declaración de interés general para los trenes isleños

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha registrado una Proposición No de Ley ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en la que solicita la declaración de interés general de los proyectos de trenes en Tenerife y Gran Canaria, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, y que sean incluidos en la estrategia ferroviaria nacional.

En la propuesta, recogida por Europa Press, se solicita también la financiación de los proyectos mediante un convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias con una duración inicial de 10 años y una prórroga de 7 años y que el archipiélago reciba un trato "justo y proporcional" en materia de inversiones ferroviarias, equiparando sus derechos a los de otras comunidades autónomas y corrigiendo el "déficit histórico" de inversión en el archipiélago.

La formación nacionalista señala que el desarrollo de los trenes en Canarias "es una prioridad estratégica que no puede demorarse más" ya que su ausencia "perpetúa desigualdades históricas que contradicen los principios de cohesión y equidad territorial, limitando las oportunidades de desarrollo económico, social y medioambiental en el archipiélago".

A juicio de CC, "el transporte ferroviario no es un lujo, sino un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, no es aceptable que los canarios y canarias, por el hecho de vivir en un territorio insular, no disfruten de infraestructuras ferroviarias financiadas por el Estado, como ocurre en el resto de España".

La propuesta se ampara tanto en el artículo 138.1 de la Constitución como en el artículo 3 del Estatuto que buscan un "equilibrio económico adecuado y justo" entre los distintos territorios del país y que se tenga en cuenta "la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica" a la hora decidir inversiones estratégicas.

Asimismo apunta que aunque algunos artículos apuntan que hay competencias exclusivas en la red viaria y ferroviaria, "este marco competencial no ha sido obstáculo para que el Estado firme y financie convenios como el de carreteras, asumiendo que, aunque estas infraestructuras sean competencia autonómica, su financiación estatal es indispensable para corregir las desigualdades derivadas de la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias".

Con todo, CC señala que Canarias sigue siendo la única comunidad autónoma de España que no cuenta con infraestructuras ferroviarias financiadas por el Estado y mientras que en el territorio peninsular el Ministerio de Transportes asume la financiación de redes ferroviarias de interés general, "en Canarias esta inversión ha sido históricamente inexistente".

APUESTA POR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE

Ahora, detalla, "los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, con el respaldo y apoyo decidido del Gobierno de Canarias, han apostado firmemente por la implementación de una red ferroviaria en sus respectivas islas como una solución estratégica para avanzar en un modelo de transporte sostenible y en línea con los objetivos de movilidad sostenible promovidos a nivel estatal y europeo".

Los nacionalistas indican que estos proyectos, que ya son "sobradamente conocidos" por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "no solo responden a la necesidad de descongestionar las redes viarias existentes, sino que también representan una herramienta clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, favorecer la cohesión territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

De esta forma, la PNL incide en que la red ferroviaria proyectada en ambas islas busca, entre otros objetivos, "ofrecer alternativas de transporte público más seguras y eficientes, contribuir a la descarbonización de la movilidad en Canarias y garantizar una conectividad más equitativa entre los diferentes núcleos de población".

Para CC, "la ausencia de una red ferroviaria en Canarias perpetúa una desigualdad inaceptable, la financiación de estas infraestructuras no sólo es una obligación legal y moral, sino también una oportunidad para garantizar un desarrollo justo y sostenible en todo el territorio nacional".