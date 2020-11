La CCE alerta de la "dramática" situación económica de Canarias y ve al Gobierno de España "insensible" con las islas

Manrique de Lara lamenta que "no exista la figura del diputado canario en Madrid"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha alertado este martes de la "dramática" situación económica de las islas --con los peores datos en ERTES, de caída del PIB, de aumento de paro...-- y ve al Gobierno de España "insensible" con el archipiélago por una "desatención" que, entienden, es ya un "clamor" de la sociedad isleña.

Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la patronal, Agustín Manrique de Lara, y el secretario general de la entidad, José Cristóbal García, durante una rueda de prensa para analizar la situación económica por la que atraviesa el archipiélago.

En este sentido, García lamentó que los canarios sean los "campeones de todos los males", ya que en las cifras económicas registradas en el tercer trimestre del año, las islas tienen siempre peores número que el conjunto de España.

Al respecto, el Producto Interior Bruto (PIB) cae en Canarias con una intensidad superior al del Estado ---19,8% interanual en el tercer trimestre frente al -8,7% de España.

Mientras, el archipiélago tiene en la actualidad 262.487 parados, lo que supone 54.650 más que antes del Estado de Alarma (+26,3%, ante el +17,9% del Estado); y 781.536 afiliados a la Seguridad Social, 37.860 menos que en febrero (-4,6%, frente al -1,5% nacional).

Además, García señaló que según la última EPA, la tasa de paro en Canarias fue del 25% en el tercer trimestre del año (16,26% en España), lo que supone un aumento del 3,49% respecto al trimestre anterior (frente al incremento del 0,93% del Estado).

Finalmente, en Canarias había en octubre unos 84.049 trabajadores en situación de Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), el 10,8% de los afiliados a la Seguridad Social (ante en 3,2% que tiene el conjunto nacional).

"NO SE ENTIENDE QUE NO EXISTA LA FIGURA DEL DIPUTADO CANARIO EN MADRID"

Ante estos datos, el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, expuso que sin cifras "dramáticas". "Son cifras que abren un panorama en el que no es posible hacer política partidista. En estos momentos toca defender unidos los intereses de todos en la CCAA porque no se entiende que no exista la figura del diputado o del senador canario en Madrid", incidió.

De igual modo, quiso recordar que Canarias forma parte de España y de la Unión Europea, ya que las declaraciones de algunos ministros "parece que generan dudas" y, aunque entiende que sean "errores", opinó que los mismos se cometen porque los representantes ministeriales "no tienen en la cabeza lo que es Canarias".

Además, Manrique de Lara se preguntó que dónde está la estrategia canaria de economía azul o la estrategia de construcción como sector clave para recuperar el empleo.

"Que no nos hablen de 200 millones en carreteras --dijo-- que son cinco obras que se han licitado recientemente y que por supuesto que están en marcha pero, ¿qué hay nuevo?. Que no nos hablen de 128 millones de plan de vivienda cuando incluye alquileres de vivienda pública, desahucios, etc. Y desde luego, qué pasa con el decreto ley de simplificación administrativa".

No obstante, expuso que no hay que ser pesimista y que en el año 2021, aunque será "extremadamente duro", debería ser el del inicio de la recuperación económica, por lo que recalcó que "no hay que perder el tiempo".

Por su parte, desde la Confederación Canaria de Empresarios han visto al Gobierno de España "excesivamente insensible" con el archipiélago y ha agregado que cada vez está siendo un "clamor" mayor en la sociedad canaria por la "desatención" que se produce con las islas. "Y creo que el asunto migratorio ha desbordado ya todas las paciencias", comentó.