Clavijo admite su sorpresa al conocer que el comité que presidía Torres en la pandemia autorizaba todas las compras

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes su sorpresa por las informaciones que apuntan a que el comité técnico que presidía el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuando estaba al frente del Gobierno canario, era quien autorizaba todas las compras de material sanitario durante la pandemia.

La información que ha avanzado el periódico La Provincia, y recoge Europa Press, señala que el que fue consejero de Sanidad durante el gobierno de Torres, Julio Pérez, certificó el 21 de abril de 2020 que el llamado comité técnico, liderado por el actual ministro de Política Territorial, había "tomado decisiones y realizado pedidos" para "dotar de manera inmediata a los centros sanitarios del material de protección frente al covid-19", según consta en una orden de la Consejería de Sanidad con la que se declaró "de contratación centralizada la adquisición de material fungible necesario para hacer frente a la pandemia".

Una orden oficial que seguía vigente el 3 de marzo de 2022, cuando la exdirectora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), Ana María Pérez, la incluye en una resolución de contratación con la empresa Dronas 2002, SLU.

Ante esta información, Clavijo ha mostrado su sorpresa porque, apuntó, Torres "en sus comparecencias y en las conversaciones y en las declaraciones de los medios siempre lo había negado", por lo afirmó que "sorprende" después de haberlo "negado sistemáticamente" y ahora en "la documentación aparezca que él lo presidía".

De todos modos, consideró en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo de Prensa Ibérica y en el propio evento, que son explicaciones que tendrá que dar Torres, por lo que se mostró "respetuoso" y apuntando a que hay que dejar trabajar a la justicia.

Si bien indicó que las responsabilidades políticas "se tienen que asumir y las explicaciones políticas se dan en los órganos políticos", para reconocer que "no lo esperaba" porque tanto en sede parlamentaria como en los medios de comunicación y en conversaciones con el propio Ángel Víctor Torres "siempre han dicho que no, que no tomó decisiones, que de hecho no había ni actas" en el comité para matizar que en cualquiera de las consejerías "la última firma la tiene el consejero o la consejera, por lo tanto era de extrañar esa versión".