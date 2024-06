Clavijo afirma que se trabaja para recabar apoyos parlamentarios al texto de la modificación de la Ley de Extranjería

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que se está trabajando para recabar los apoyos parlamentarios necesarios al texto acordado con el Gobierno de España para la modificación de la Ley de Extranjería que permita el reparto de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que el archipiélago tutela en la actualidad en solitario.

"El texto tiene que recabar a los apoyos políticos de las fuerzas del Congreso de los Diputados. Lo que estamos haciendo es trabajar en la búsqueda del apoyo y obviamente necesitamos los apoyos en Madrid", dijo este jueves en unas declaraciones a los medios de comunicación.

Clavijo hizo especial hincapié en el tema de la inmigración y los menores no acompañados es algo que "preocupa" desde hace mucho tiempo. "Este asunto --aseveró-- no puede estar sujeto a más espera", para incidir en que Canarias "no se merece ni el abandono ni la dejación de funciones por parte de Europa y del Gobierno de España".

En cuanto al asunto de los menores migrantes, el presidente regional entendió que se debe resolver "entre todos" porque se trata de "niños", y que dicha solución tiene que llegar "pronto".

Cuestionado por las CCAA presididas por el PP que reclaman una financiación para recibir a los menores migrantes en sus territorios, Clavijo explicó que es lo que mismo que ha pedido Canarias.

"Es decir --matizó-- nosotros estamos manteniendo una tesis y el Gobierno de Canarias ha tenido una posición unánime, cerrada. Es más, Canarias, salvo Vox, ha tenido una posición en el Pacto Migratorio unánime y cerrada".

Además, recordó que hay ayudas y fondos procedentes de la UE, que se lo traspasa al Gobierno de España, quien a su vez tiene la obligación de transmitirlo a las CCAA.

"No me gusta hablar de cantidades porque no quiero facilitar el discurso de la ultraderecha, pero la realidad es que son 13 millones de euros al mes lo que están abonando todos los canarios de sus impuestos para atender a los menores", expuso para indicar que el número de chicos es tan alto que en ocasiones no se les puede atender con garantías.

"La financiación es algo que Canarias reclama y que reclama el resto de las comunidades autónomas porque, insisto, la competencia migratoria es del Estado", señaló.

Finalmente, el presidente se mostró convencido de que se va a alcanzar el acuerdo, "primero por la seriedad y rigurosidad de las fuerzas políticas en Canarias, insisto, salvo Vox, y en segundo lugar porque hasta ahora con quienes hemos hablado todos han entendido las circunstancias".