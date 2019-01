Clavijo continuará buscando un frente común para exigir a Sánchez que cumpla sus compromisos con Canarias

Publicado 15/01/2019 15:42:36 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado este martes, en una comparecencia a petición propia en el Parlamento regional, que volverá a convocar a los portavoces de los grupos parlamentarios para buscar una posición común con la que exigir al Ejecutivo central que cumpla sus compromisos con el archipiélago después de que no hayan llegado partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 valoradas en 327 millones de euros y de considerar que los PGE de 2019 alejan a los canarios de la media en inversión por habitante.

Clavijo resumía así su comparecencia después de apuntalar que, tras la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central ha intentado reunirse hasta cuatro veces, viéndose mermadas esas posibilidades, y desde el 29 de diciembre de 2018 aún espera que le devuelva la llamada el jefe de gabinete de Sánchez.

En relación con ello, el presidente de Canarias ha mostrado su esperanza de que quienes dicen que practican el diálogo, en alusión a PSOE y Podemos, vayan al encuentro de los portavoces, criticando concretamente a la formación morada por defender el diálogo e ir "a la cárcel" a reunirse --con políticos catalanes-- "y no a las reuniones del presidente".

Así, el presidente de Canarias ha asegurado que lo que busca es que "por encima de todo" haya un Gobierno de Canarias, un Parlamento de Canarias, que defiende los intereses del archipiélago, matizando que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez abre la otra puerta negociarán, pero si "se siguen cerrando las puertas", Canarias continuará defendiendo sus intereses.

Además ha querido dejar claro que la Comunidad Autónoma de Canarias "no ha perdido ni un euro" ante las críticas de la oposición de falta de ejecución de partidas, asegurando que cerrarán el ejercicio presupuestario por encima del 90 por ciento a pesar de haber firmado muchos convenios a finales del 2018.

Clavijo ha incidido en la importancia de no perder los 327 millones de euros de diferentes partidas como depuración de aguas u obras hidráulicas, contempladas en los PGE de 2018, y que no han llegado al archipiélago, para seguir creando empleo.

Por ello, ha señalado que "no" pueden "mirar para otro lado, ni ser cómplice de una ley que le resta derechos y recursos" en relación a los PGE de 2019, que insistió va a "seguir alejando" a Canarias de la media de inversión del Estado. "No queremos atacar a nadie, queremos defender a Canarias. El diálogo se tiene que defender en las dos vertientes", apuntilló para añadir que "no somos más que nadie pero tampoco somos menos que otros".

SIN PROPUESTAS

Clavijo, tras escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios, criticó que tanto PSOE como Podemos en lugar de aportar soluciones para que los PGE de 2018 se cumplan y para el "atropello" de los PGE de 2019, han aprovechado para "atacar" al Gobierno --de Canarias-- y a su persona.

También aprovechó para exponer al líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, la forma en la que el Gobierno central ha actuado con el Ejecutivo que preside, asegurando que después de "más de 60 reuniones entre los dos ejecutivos", el Gobierno de Pedro Sánchez les ha llevado hasta "el límite y después dicen si te caes del precipicio, te caes solo".

Además le reprochó a Rodríguez que su voto de apoyo a los PGE "vale 50 millones de euros", ya que el presidente de NC consideró que con esta cantidad Canarias ya estaría por encima de la media de inversión en los PGE de 2019, por lo que Clavijo le acusó de "no" ser "neutral" y de perder "el poco nacionalismo que le quedaba por un sillón en el Congreso".

Asimismo quiso recordar al PSOE que "no hay informes" técnico jurídico del convenio de carreteras ni del superávit, al recibir críticas de que no ha hablado del superávit.

DIVERSIDAD DE LECTURAS

Por otro lado, los grupos parlamentarios han mostrado en la tribuna la disparidad de lecturas que cada uno hacen tanto de los 327 millones de euros de los PGE de 2018 que no han llegado a Canarias, como de los PGE de 2019, si bien todos han repetido la palabra "diálogo" aunque aludiendo a diferentes emisores.

Así, el diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo, ha pedido reflexionar a PSOE, Podemos y NC en relación a las cuentas de 2019 y su trato con Canarias porque consideró que la "foto" territorial de Canarias "es mala" y les avisó de que si hacen una defensa de estos presupuestos lo pagarán "políticamente" en las elecciones de mayo, ya que matizó que los compromisos de Sánchez con el archipiélago se han disipado "donde necesita votos".

Por ello, ha defendido la necesidad de que exista "claridad, información, transparencia y menos confusión", así como que se cumpla con lo acordado con Canarias, ya que manifestó que "no" se puede ser "cómplice" de apoyar los primeros presupuestos que van "a incumplir" con lo que recoge el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), y el nuevo Estatuto de Autonomía. De ahí que instó a "pelearlo contra viento y marea. Hay que hacerlo desde una fortaleza de todos".

Román Rodríguez, portavoz parlamentario de NC, admitió que los PGE de 2018 "se tienen que cumplir" y aseguró que estará al lado del Gobierno de Canarias para ello pero también pidió "rigor" con las cifras desde el Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo, ya que lo acusó de firmar un convenio de carreteras "a la baja".

Respecto a los PGE de 2019 consideró "muy positivo" la política de ingreso, fiscal y social aunque admitió que las partidas canarias "son francamente mejorables".

Así, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, acusó al Gobierno canario de utilizar el tema presupuestario "con fines electoralista" y de "mentir" a Clavijo, al que señaló que "cada vez que dice que España nos roba, se parece al señor Puigdemont".

María Australia Navarro, portavoz del PP, espetó que Canarias "solo ha recibido migajas e incumplimientos" desde la llegada de Sánchez al Gobierno, asegurando que "por cuestiones meramente ideológicas" el Ejecutivo central "ha dado carpetazo" a la nueva etapa que se abría en las islas.

Por parte del PSOE, su portavoz María Dolores Corujo, acusó al Gobierno de Canarias de "no" saber ejecutar "lo que se les da", si bien aseguró que su partido hará "lo posible e imposible" para que el dinero de los PGE de 2018 venga a Canarias.

Finalmente, el portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano, insistió en que "no se han cumplido los compromisos consignados de los PGE de 2018", mientras que en los de 2019 se percibe "una merma notoria", por lo que manifestó que el "panorama que se presenta no es favorable" para el archipiélago, de ahí que aseguró que el objetivo de CC es que la ficha financiera de 2018 "encuentre algún tipo de solución política y económica en el 2019".