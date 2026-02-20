Clavijo descarta ante los empresarios bajar el IGIC porque implicaría "recortes" y que el motor económico se "gripe"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a descartar ante los empresarios la bajada del tipo general del IGIC del 7% al 5% prometida en campaña electoral porque implicaría acometer "recortes" dado que este año se pierdan 430 millones del mecanismo de resiliencia.

En un encuentro informativo organizado por APD Canarias ha admitido que una bajada de ingresos implicaría que el "motor" económico de las islas se "gripe", más aún cuando no hay PGE desde hace tres años y Canarias ha aprobado sus propios presupuestos con un superavit del 1%.

Clavijo no ha ocultado que la comunidad autónoma sigue "batiendo récord de recaudación" por la inflación y el ciclo de crecimiento económico, y aún así, ha tenido que "saltar por los aires" de la regla de gasto.

No obstante, ha señalado que se han hecho retoques en determinados productos del IGIC y se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, de tal manera que se están haciendo "equilibrios" en un "contexto inestable".