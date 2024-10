Clavijo dice que Canarias esperará "un par de semanas" antes de tomar sus propias decisiones sobre inmigración

El presidente reclama "sentido común" a PP y PSOE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que la CCAA esperará "un par de semanas" como máximo antes de tomar sus propias decisiones sobre inmigración, al tiempo que ha pedido a PP y PSOE "sentido común" con la negociación a nivel nacional entre populares y Gobierno de España en la materia.

Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que agregó que el PP no le ha comunicado oficialmente que no se volverá a sentar en la mesa de negociación con el Estado sobre la situación de los menores migrantes no acompañados.

"Estoy esperando a que la próxima semana podamos aclarar algunos términos sobre la financiación y, a partir de ahí, Canarias tomará en función de lo que ocurra sus propias decisiones", aseveró el presidente.

Cuestionado sobre qué tipo de acciones podría adoptar la CCAA, Clavijo explicó que si se produce una situación en la que haya que tomar decisiones, la sociedad será la primera en saberlo, entendiendo que por el momento hay que esperar a que se produzcan diferentes reuniones y se despejen determinadas incógnitas "porque en función de cómo evolucionen, las decisiones serán unas u otras".

En este sentido, hizo especial hincapié en que sólo durante la jornada de este jueves fueron 500 los migrantes que llegaron a las islas de manera irregular.

"CÁRCEL DEL SUR DE EUROPA"

"Al final, esto se normaliza y las declaraciones de unos y de otros parece que no van orientadas a resolver el problema canario", expuso para agregar que, por la política de los hechos, Canarias se está convirtiendo en la "cárcel del sur de Europa" de todos esos menores migrantes.

Con todo, Clavijo abogó por el sentido común para que el PP se siente en la mesa y el Gobierno de España deje de mirar para otro lado y desentenderse de este drama humanitario. "Pero si no llega --reiteró-- Canarias tendrá que tomar decisiones".

Al ser preguntado por cómo se pueden garantizar los derechos de los menores migrantes que se puedan devolver a Marruecos o Senegal, el presidente matizó que no se van a devolver, sino que lo que establece la ley de libre circulación de extranjeros es que con los menores, las CCAA pueden conveniar con los países de origen para poder atenderlos.

"No significa que el menor se devuelva y se deje ahí, significa que el menor va a ser atendido por el Gobierno de Canarias o por la entidad que presta el servicio en ese país de origen, donde tiene arraigo, entiende el idioma y donde puede estar más cerca de su propio entorno familiar, siempre pensando en el interés superior del menor", indicó.

"NO SON DEVOLUCIONES EN CALIENTE"

Aquí, Clavijo tildó de "poco elegante" que algunos partidos estén intentando "jugar de manera poco elegante" con este asunto, ya que "aquí no estamos hablando de devoluciones en caliente, cosa que hizo el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, en Ceuta".

"No estamos hablando de dejar abandonados a su suerte a los menores, cosa que está ocurriendo en Canarias y que está teniendo que asumir el Gobierno de Canarias. Aquí estamos hablando de poder atender con dignidad a esos menores", dijo.

Con todo, lamentó que parece que todo el mundo habla, opina, pero nadie asume su responsabilidad. "Y eso es lo que a mí me parece indigno --prosiguió-- y en algunas ocasiones me frustra, pero también me enfada. Es decir, no son objetos, no son cajas de manzanas que almacenamos y que cambiamos de un almacén a otro".