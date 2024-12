Clavijo dice que no se logró "nada" en la Conferencia de Presidentes y mantiene la vía de Junts para aprobar el decreto

Campos (NC-BC) tilda de "fracaso absoluto" la Conferencia de Presidentes y el PSOE carga contra la sumisión de CC al PP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Santander no se logró "nada" por lo que mantiene abierta la vía de Junts para aprobar un decreto ley que permita aliviar la acogida de menores migrantes no acompañados.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento ha reconocido que Junts "no apoya" la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería porque "son independentistas" y no quieren injerencias del Estado pero sí están a favor del decreto con una "distribución puntual" que permitirá "quitar presión" a Canarias y Ceuta. "Vamos a tocar todas las puertas", ha señalado.

Clavijo ha insistido en que la conferencia fue una "oportunidad perdida" si bien ha señalado que su Gobierno fue con la "tarea hecha" y presentó un documento, consensuado con el Gobierno de Euskadi con un reparto de menores si bien solo se distribuyó en la sesión y no se llegó ni a votar.

El presidente ha reducido la Conferencia de Presidentes "a una foto" dado que no hubo intercambio de documentos ni ningún acuerdo y se ha preguntado "por qué" tiene que hablar con el lehendakari, Imanol Pradales o con Junts, función que compete al Gobierno central.

Ha adelantando también que este mismo martes ha remitido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el proyecto de decreto elaborado por su Gobierno y ha ironizado que con que le hagan "ministro por un día" para sacar adelante el texto.

Incluso ha dicho, en tono jocoso, que podría demandar al Gobierno central por "cesión ilegal" de trabajadores dado que está realizando una función que no le compete.

Ha cargado contra la "mezquindad" de los socialistas porque no elaboran el decreto, no transfieren el dinero comprometido para atender a los menores y "no ponen ni un tuit" tras la muerte de seis migrantes en aguas de El Hierro. "Ayude si quieren, y si no, que no estorben", ha espetado al portavoz socialista, Sebastián Franquis.

El presidente canario ha dicho también que sigue "sin entender" que cuando los menores son rescatados en alta mar "llegan a España" y debe de haber un "acto de entrega" que, en opinión de su Ejecutivo, se puede hacer a cualquier comunidad autónoma. "No significa que se tengan que quedar en Canarias, le compete al Estado", ha señalado.

Ha comentado que el Gobierno puede hacer la asignación "de motu propio" pero "para evitar controversias" es mejor darle en rango de ley, que es lo que se negocia estos días con Junts.

"Las comunidades después podrán recurrirlo o no, pero lo tienen que cumplir", ha indicado, poniendo como ejemplo los acuerdos que se adoptan en la conferencia sectorial de Infancia que después no se cumplen porque las comunidades demandan "perfiles específicos" o aluden que ya "están saturadas".

"O hay un mecanismo automático o difícilmente conseguiremos que sean atendidos dignamente", ha subrayado.

Clavijo ha aprovechado la sesión de control para cargar contra Vox, que en el "colmo del cinismo" dice que defiende a Canarias y después amenaza en cinco comunidades autónomas con "tumbar presupuestos" si se acoge a más menores migrantes.

"Me cae bien, le tengo hasta aprecio pero deje de leer los argumentarios, está haciendo el ridículo", ha señalado.

A FAVOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO

Sobre el resto de acuerdos de la Conferencia de Presidentes se ha mostrado a favor de la modificación de la ley del suelo para "democratizar" su uso, que aumenten las competencias de los enfermeros ante la escasez de médicos, o que Canarias no va a "permitir" que el REF se "mezcle" con la financiación autonómica.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI) ha comentado que "pocos" tenían "confianza real" en la conferencia y finalmente "no se avanzó" en ninguno de los asuntos pendientes e incluso, en el caso de los menores migrantes, "se profundizó en el abandono y los bloques monolíticos". "Hablar con PSOE y PP es como hablar con piedra", ha comentado.

En su opinión, "faltan soluciones y solidaridad real, no basta solo con buen diálogo", especialmente cuando a Canarias y a El Hierro llegan migrantes "por cientos y miles y siguen muriendo".

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha indicado que la conferencia fue un "fracaso absoluto", que en el caso concreto de los menores, es más culpable el PP que el PSOE.

Ha dicho que ve "con buenos ojos" el acuerdo suscrito entre Canarias y Euskadi pero ha asumido que "tampoco iba a salir adelante" porque las comunidades del PP "votarían que no", al tiempo que ha mostrado su sorpresa con que los que llaman "los miserables" --en referencia a Junts-- "serán parte de la solución" frente a los que se presentan como un "partido de Estado" y al final "anteponen intereses partidistas". "Que lo hagan como lo hagan, pero que lo hagan", ha destacado.

Nicasio Galván (Vox) tildó de "paripé" y "blanqueamiento de Sánchez y sus socios" la Conferencia de Presidentes y reivindicó que la inmigración "debe ser legal", acorde a la realidad laboral y con voluntad de integración, acompañada por la "expulsión" de la irregular y la colaboración con Frontex. "Lo demás son parches", ha apuntado.

El presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo, ha coincidido con Clavijo en que la conferencia "fue oportunidad perdida", algo que "hierve la sangre" a su grupo porque ni siquiera se llegó a votar la propuesta cerrada con el Gobierno vasco.

Ha indicado que Canarias "es la víctima de una insoportable batalla política" entre PSOE y PP en la que no se ayuda al archipiélago y por primera vez no se aplica el artículo 2 de la Constitución. "Es una irresponsabilidad", ha agregado.

FRANQUIS: "UN FRACASO MÁS"

Franquis (PSOE) ha comentado que la conferencia fue "un fracaso más" del Gobierno de Canarias "y su socio", el PP, que vota "en contra" en todas las reuniones de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería.

En esa línea ha apuntado que "ha quedado claro el continuo bloqueo" de los populares al reparto de los menores en medio de una "actuación sumisa y cómplice" de CC, que se ha dedicado a "protegerlos".

"Solo defienden los intereses del Gobierno, ya está bien de parchear la política migratoria", ha subrayado.

Ha defendido que el decreto ley que el Ejecutivo canario negocia con Junts solo sirve para "suavizar" la situación cuando la solución definitiva pasa por "imponer la solidaridad" a las comunidades autónomas.

Frente a esto ha indicado que "el PP ha elegido el odio y el racismo" por lo que ha exigido a Clavijo que "asuma sus responsabilidades".